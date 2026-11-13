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        Haberler Gündem HABAŞ işçileri telefon yasağını protesto etti! Gözaltılar var

        HABAŞ işçileri telefon yasağını protesto etti! Gözaltılar var

        İzmir'in Aliağa ilçesinde 19 işçinin hayatını kaybettiği HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda, işçilere cep telefonu yasağı getirilmesi üzerine gerginlik çıktı. Kararı protesto eden işçiler fabrikaya girmezken, fabrika önünde gerginlik çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 15:40 Güncelleme:
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        İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda işçilerin cep telefonuyla içeri girmesinin yasaklanması üzerine sabah vardiyasındaki çalışanlar iş bıraktı. Karara tepki gösteren işçiler fabrika önünde bekleyişe geçerken, işçilerle yaşanan gerginlikte arbede çıktı.

        Fabrikada 9 Kasım günü saat 11.46 sıralarında kazan değişimi çalışması yapıldığı sırada tavan vincinin düşmesi ve düşen malzemelerin doğalgaz hattına çarpması sonucu büyük bir patlama yaşanmıştı. Patlamada 19 işçi hayatını kaybederken, 14 işçi de yaralanmıştı. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u tutuklanmış, HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ile bir şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

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        TELEFON YASAĞI SONRASI İŞÇİLER İÇERİ GİRMEDİ

        İddiaya göre ev hapsindeki Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın talimatıyla işçilerin tesise cep telefonuyla girişine yasak getirildi. Fabrika girişine asılan duyuruda, cep telefonlarını teslim etmeyen çalışanların turnikelerden içeri alınmayacağı bildirildi. Sabah vardiyası için tesise gelen işçiler, cep telefonlarını teslim etmek istemedikleri için karara tepki gösterdi. Turnikelerden geçmeyerek fabrikaya girmeyen işçiler, iş bırakma eylemi başlatarak tesis önünde bekleyişe geçti.

        GERGİNLİKTE ARBEDE ÇIKTI

        İşçilerin fabrika önündeki bekleyişi sürerken alanda tansiyon yükseldi. Eylem esnasında fabrika yetkilisi olduğu öğrenilen bir kişinin, sendika yetkilisine saldırması üzerine arbede çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlikte işçilerin söz konusu kişiyi darp ettiği görüldü.

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