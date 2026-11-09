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        Haberler Gündem 3. Sayfa İlaç operasyonunda eski başhekim tutuklandı

        İlaç operasyonunda eski başhekim tutuklandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde, reçeteli bazı ilaçların usulsüz temin edilip hastane dışına çıkarıldığı ve satıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 18 şüpheliden, aralarında eski başhekim A.A.'nın da bulunduğu 2 şüpheli tutuklandı, 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 14:55 Güncelleme:
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        Ordu'da, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı üretiminde kullanılabildiği öne sürülen bazı reçeteli ilaçların usulsüz temin edilerek hastane dışına çıkarıldığı ve satıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

        ESKİ BAŞHEKİM VE 17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        DHA'daki habere göre belirlenen adreslere 2 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, geçmiş dönemde Ünye Devlet Hastanesi'nde başhekimlik yapan A.A., hastanede daha önce görev yapmış 1 personel ve medikal sektöründe faaliyet gösteren işletme sahiplerinin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişi gözaltına alındı.

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        ESKİ BAŞHEKİM VE BİR KİŞİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye getirilen 18 şüpheliden eski başhekim A.A. ile hastanede görevli ortopedi sekreteri G.D. tutuklandı. Diğer 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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