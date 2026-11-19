İstanbul'da olay, saat 10.30 sıralarında Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi Sefa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi.

BİR İŞÇİ TOPRAK ALTINDA KALDI

İHA'daki habere göre bu esnada inşaatta bulunan 1 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

BEDENİ CANSIZ ÇIKARILDI

Ekiplerin arama kurtarma köpeği destekli çalışmaları sonucu toprak altında kalan 1 işçinin cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.