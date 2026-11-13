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        Haberler Gündem 3. Sayfa Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu

        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu

        İstanbul'da, kripto para borsasında yüksek kazanç vaat ederek 6 kişiyi, yaklaşık 100 milyon lira dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin lüks yaşamları dikkat çekti. Mağdurlardan topladıkları 2 milyon doları kendi aralarında paylaşan şüphelilerin, paraları lüks harcamalarda ve kumarhanelerde kullandıkları öğrenildi. İstanbul polisinin düzenlediği operasyonda, şebeke lideri A.D.'nin de aralarında bulunduğu 1'i kadın 4 kişi yakalandı

        Giriş: 13 Kasım 2026 - 11:52 Güncelleme:
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        İstanbul'da, kripto para yatırımı vaadiyle milyonlarca dolarlık dolandırıcılık yapan bir şebeke, polisin titiz çalışmasıyla ortaya çıkarıldı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 6 kişiden toplam 2 milyon dolar topladığı belirlenen şebekeyi mercek altına aldı.

        LÜKS YAŞAMLARIYLA GÜVEN KAZANDILAR

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, şebekenin mağdurları nasıl tuzağa düşürdüğü ve topladığı paraları nerelerde harcadığı tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkarıldı.

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        Çalışmalar sonucu elde edilen bilgilere göre, liderliğini A.D.'nin yaptığı şebekenin üyeleri, mağdurları tuzağa düşürmek için lüks bir yaşam sürerek kendilerini varlıklı kişiler olarak tanıtıyordu. Kripto para borsasında yüksek kazançlar elde ettiklerini öne süren şüpheliler, bu yolla güvenlerini kazandıkları kişileri yatırım yapmaya ikna ediyordu.

        6 KİŞİDEN 2 MİLYON DOLAR ALDILAR

        İşte bu tuzağa 6 kişi düştü. Şebeke üyelerinin yüksek kazanç vaatlerine inanan 6 kişi, kripto para borsasında değerlendirilmesi için şüphelilere toplam 2 milyon dolar verdi. Yaklaşık 100 milyon 800 bin lira değerindeki parayı alan şüpheliler, mağdurlara yatırımlarından büyük kazançlar elde edeceklerini söyledi.

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        Ancak toplanan paralar kripto para borsasında değerlendirilmek yerine şebeke üyeleri arasında paylaştırıldı.

        PARALARI LÜKS YAŞAM VE KUMARDA HARCADILAR

        Polisin yaptığı araştırmalarda, şüphelilerin mağdurlardan topladıkları paraları nerelerde harcadıkları da ortaya çıkarıldı. Elde edilen bilgilere göre, paraları kendi aralarında paylaşan şebeke üyeleri, lüks harcamalar yaptı ve kumarhanelerde kumar oynadı.

        “PARALAR KRİPTO BORSASINDA BATTI”

        Bir süre sonra yatırdıkları paraları ve vaat edilen kazançları isteyen mağdurlar ise şüphelilerin yeni bir yalanıyla karşılaştı. Şebeke üyeleri, paraların kripto para borsasında kaybedildiğini öne sürerek mağdurları oyalamaya başladı.

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        ŞEBEKE LİDERİYLE BİRLİKTE 4 GÖZALTI

        Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şebekenin çalışma yöntemini, para trafiğini ve şüphelilerin kimliklerini ortaya çıkardıktan sonra operasyon için harekete geçti.

        Önceki gün düzenlenen operasyonda, şebeke lideri A.D.'nin de aralarında bulunduğu 1'i kadın, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

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