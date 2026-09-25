Meteoroloji'den Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz yağmurlu diğer bölgeler parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde birkaç derece artacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
MANİSA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
UŞAK °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu