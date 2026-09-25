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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz yağmurlu diğer bölgeler parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde birkaç derece artacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 07:15 Güncelleme:
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        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 24°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 22°

        İzmir

        Güneşli 26°

        Antalya

        Güneşli 27°

        Trabzon

        Yağmurlu 21°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 21°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 31°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 32°

        Gaziantep

        Güneşli 29°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 27°

        Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Az bulutlu ve açık zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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        BURSA °C, 23°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 24°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        İSTANBUL °C, 23°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 24°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        EGE

        Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        AFYONKARAHİSAR °C, 21°C

        Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

        MANİSA °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

        UŞAK °C, 22°C

        Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

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        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 31°C

        Parçalı bulutlu

        ANTALYA °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 30°C

        Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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        BOLU °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 21°C

        Parçalı bulutlu

        RİZE °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        DOĞU ANADOLU

        Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 26°C

        Parçalı bulutlu

        KARS °C, 25°C

        Parçalı bulutlu

        MALATYA °C, 28°C

        Parçalı bulutlu

        VAN °C, 24°C

        Parçalı bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        #meteoroloji
        #sağanak yağmur
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