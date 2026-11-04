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        Muğla’da sıcaklık 2 dereceye düşecek! Kar yağacak

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla'nın iç kesimlerinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığının 4 Kasım tarihinden itibaren 2 dereceye kadar düşeceği, yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olacağı açıklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 10:41 Güncelleme:
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        Muğla'da sıcaklık 2 dereceye düşecek! Kar yağacak

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Muğla’nın iç ve yüksek kesimleri 4 Kasım 2026 Çarşamba gününden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin edilmektedir. Hâlen mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenmektedir.

        "YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR"

        Sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak, bölgemizin iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don hadiselerinin görülebileceği değerlendirilmektedir. Yağışların genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenmektedir.

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        "ZİRAİ DON RİSKİ BULUNMAKTA"

        Ayrıca, düşük hava sıcaklıkları nedeniyle bölgemizin iç ve yüksek kesimlerinde yerel ölçekte zirai don riski bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın ve ilgililerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak yayınlanacak hava tahmin raporları ile meteorolojik erken uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.

        "4-9 KASIM TARİHLERİ ARASINDA OLACAK"

        İl merkezlerimizde 4 Kasım ilâ 9 Kasım 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının 2 dereceye kadar düşeceği tahmin edilmektedir" denildi.

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