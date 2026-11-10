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        Haberler Gündem Politika Numan Kurtulmuş'tan liderlere süreç ziyareti

        Numan Kurtulmuş'tan liderlere süreç ziyareti

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de kurulacak "izleme komisyonu" hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere liderleri ziyaret ediyor. Kurtulmuş ilk olarak CHP lideri Kemal Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 14:49 Güncelleme:
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        Kurtulmuş'tan liderlere süreç ziyareti

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

        Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki makamında yaklaşık 40 dakika süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

        Görüşmede, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında TBMM'de kurulacak "izleme komisyonu" hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

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