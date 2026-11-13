Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.B.'nin verdiği ek ifade ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Sarıgül ailesine yürütülen soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.B.'nin verdiği ek ifade ortaya çıktı.

"KORKTUĞUM İÇİN TELEFONLARINI AÇTIM"

Soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirten M.B., "Serbest bırakıldıktan sonra Mustafa Sarıgül tarafımla irtibata geçerek çalıştı. Beni ve ablamı sayısız kere telefonla aradım. Aradığı telefon numaralarından birinin kendi numarasıydı, diğer telefon numarası ise sonu 62 62 idi. Mustafa Sarıgül’den korktuğum için telefonlarını açmak zorunda kaldım" dedi.

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Sarıgül ile yaptığı telefon görüşmesini anlatan M.B., "Konuşmamızda ağlayarak biz ne durumda kaldık, neden böyle oldu dedi" ifadelerini kullandı.

"3 KİŞİ ARACILIĞIYLA BANA ULAŞTILAR"

Mustafa Sarıgül’ün araçları olduğunu belirttiği kişilerin kendisiyle iletişime geçtiğini öne süren M.B., "Daha sonra ise Mustafa Sarıgül’ün aracıları olan Remzi Onuk, Yılmaz Güney ve Emin Eres aracılığıyla tarafıma ulaştılar ve Mustafa Sarıgül’ün kötü durumda olduğunu, onun bilgileriyle aradıklarını söylediler" şeklinde konuştu.

"EMİN ERES 149 BİN LİRA GÖNDERDİ"

Sarıgül’ün Etiler’de bulunan Platin Konutları’ndaki ikametine gittiğini belirten M.B., "Daha sonra Mustafa Sarıgül’ün Etiler'de bulunan Platin Konutları'nda bulunan ikametine gitti. Bu ikamet eden Mustafa Sarıgül tarafından akşam yemeğine davet edildim. Daha sonra tarafıma Emin Eres tarafından gönderildi. Emin Eres tarafından tarafıma teslim edilen açılırken 149.000,00 TL civarında para gönderildi" dedi.

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"İLETİŞİMDE BULUNDUĞUM İÇİN PİŞMANIM"

Sarıgül ve çevresindeki kişilerle yeniden iletişim kurduğu için pişman olduğunu ifade eden M.B., "Mustafa Sarıgül ile gözaltına alındıktan sonra iletişimde bulunduğum için pişmanım, bu şahıstan para aldığım dan dolayı da pişmanlık duyuyorum. Son olarak belirtmek isterim ki Mustafa Sarıgül’ün ikametine ablam Gökcen Bayır gelmedi. Diyeceklerim bundan ibarettir" şeklinde beyanda bulundu.