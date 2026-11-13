Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle 13 Kasım Cuma günü yapılması planlanan 10 seferin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO tarafından yapılan açıklamaya göre, iptaller Mudanya, İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarını kapsıyor.

İptal edilen seferler şöyle:

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

14.00 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

15.30 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

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Yetkililer, yolcuların seyahat öncesinde güncel sefer bilgilerini BUDO'nun resmi kanallarından kontrol etmelerini tavsiye ediyor.