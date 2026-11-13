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        Haberler Gündem Güncel BUDO'da olumsuz hava muhalefeti nedeniyle tüm seferler iptal edildi

        BUDO'da olumsuz hava muhalefeti nedeniyle tüm seferler iptal edildi

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 07:56 Güncelleme:
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        Tüm BUDO seferleri iptal!

        Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle 13 Kasım Cuma günü yapılması planlanan 10 seferin iptal edildiğini duyurdu.

        BUDO tarafından yapılan açıklamaya göre, iptaller Mudanya, İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarını kapsıyor.

        İptal edilen seferler şöyle:

        08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

        09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

        09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

        10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

        10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

        13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

        14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

        14.00 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

        15.30 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

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        Yetkililer, yolcuların seyahat öncesinde güncel sefer bilgilerini BUDO'nun resmi kanallarından kontrol etmelerini tavsiye ediyor.

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