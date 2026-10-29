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        Haberler Gündem İstanbul Vatan Caddesi Kortej geçişi ertelendi

        Vatan Caddesi Kortej geçişi ertelendi

        İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan kortej geçişi ileri bir tarihe ertelendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 07:49 Güncelleme:
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        Vatan Caddesi Kortej geçişi ertelendi

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vatan Caddesi Kortej geçişi etkili olan sağanak yağışl nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

        İstanbul Valiliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ilişkin açıklama yaptı.

        Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan Vatan Caddesi Kortej geçişi, sağanak yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi

        Cumhuriyet Bayramı kutlama programı saat 10.30’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılacak.

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