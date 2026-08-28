Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Adana'da bir kişi hastaneden 15 milyon liralık ilaç çaldı: 'Borcum olduğu için sattım'

        Adana'da bir kişi hastaneden 15 milyon liralık ilaç çaldı: 'Borcum olduğu için sattım'

        Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin Radyoloji bölümü deposundan piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan ilaçların çalındığı öne sürüldü. Depo sorumlusu C.S. gözaltına alınırken, ifadesinde borçları nedeniyle 2 milyon lira değerindeki ilaçları sattığını itiraf etti. C.S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 14:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Borcum var dedi, 15 milyonluk ilaç çaldı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nin Radyoloji bölümünün deposundan 15 milyon liralık ilaç çaldığı öne sürülen C.S. (36), gözaltına alındı. Depo sorumlusu C.S., ifadesinde ilaçları borcu olduğu için sattığını söyledi.

        15 MİLYON LİRA DEĞERİNDE İLAÇLAR EKSİK ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre olay; Adana’nın Sarıçam ilçesindeki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde meydana geldi. Radyoloji bölümünün depo sorumlusu C.S. yıllık izne çıkınca yerine S.A.B. görevlendirildi. Depoda sayım yapan S.A.B., piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan bazı ilaçların eksik olduğunu tespit etti.

        REKLAM

        S.A.B.’nin durumu bildirmesi üzerine hastane yönetimi konuyla ilgili inceleme başlattı. Depo sorumlusu C.S.’ye ulaşamayan yönetim, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, C.S.’yi dün gözaltına aldı.

        "BORCUM VARDI, TEHDİT EDİLDİM"

        Emniyete götürülen C.S. sorgusunda, “Borcum vardı. Borçlu olduğum kişiler beni tehdit etti. Bu nedenle 2 milyon liralık ilaçları depodan çıkarıp, sattım. İlaçların geri kalan kısmıyla ilgili bilgim yok” dedi. Bunun üzerine polis, konuyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. C.S.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #hastane
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
        Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
        Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        Oppong F.Bahçe için İstanbul'a geldi!
        Oppong F.Bahçe için İstanbul'a geldi!
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'e üst düzey devlet töreni
        "Bosna kasabı" Mladic'e üst düzey devlet töreni
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Trump kendini 'gelmiş geçmiş en iyi başkan' ilan etti
        Trump kendini 'gelmiş geçmiş en iyi başkan' ilan etti
        Makarna sevenler dikkat!
        Makarna sevenler dikkat!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Öğrencilere "depozito" uyarısı
        Öğrencilere "depozito" uyarısı
        Oyun ve sinema arasındaki sınırlar
        Oyun ve sinema arasındaki sınırlar
        '007' olmak için altı aday
        '007' olmak için altı aday
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!
        Aşıkların tatil keyfi
        Aşıkların tatil keyfi
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        Çinli devden yeni açık kaynak yapay zeka!
        Çinli devden yeni açık kaynak yapay zeka!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası