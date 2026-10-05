Adıyaman'da marketin kasasındaki paraları çalıp daha sonra içecek içen şüpheli gözaltına alındı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde gece saatlerinde konteyner markete giren şüpheli, kasadaki paraları aldıktan sonra içecek içip olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen V.E.M., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı
Giriş: 05 Ekim 2026 - 10:57 Güncelleme:
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, konteyner markete giren şüpheli, kasadaki paraları çalıp, içecek içti. Güvenlik kamerasından belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.
DHA'daki habere göre olay; Adıyaman'ın Besni ilçesindeki konteyner markette meydana geldi. Gece saatlerinde kapısını zorlayarak markete giren şüpheli, kasadaki paraları aldıktan sonra içeceklerden içip ardından uzaklaştı.
Olay, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Market sahibi sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde kapının açık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin V.E.M. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanan V.E.M., gözaltına alındı.
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Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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