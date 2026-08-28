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        Haberler Gündem Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş: "Erken seçim gündemimizde değil"

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş: "Erken seçim gündemimizde değil"

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Cumhurbaşkanımızın adaylığı için bir teknik tarih düzenlemesi yapılabilir. Onun dışında şu an bizim gündemimizde erken seçim değil, milletimize daha fazla hizmet etmek var" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 12:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Erken seçim gündemimizde değil"

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için teknik tarih düzenlemesi yapılabileceğini belirterek, "Onun dışında şu an bizim gündemimizde erken seçim değil, milletimize daha fazla hizmet etmek var" dedi

        "TÜRKİYE YENİ BİR KALKINMA DÖNEMİNE GİRECEK"

        AK Parti, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında "Kardeşlikle Kenetlenen İstikrarla Güçlenen Türkiye" programının tanıtımını gerçekleştirdi. AK Parti Genel Merkezi'ndeki programda konuşan Büyükgümüş, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesi, toplumsal dayanışmanın artırılması ve istikrarın sürdürülmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi.

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        "Terörsüz Türkiye" sürecinin Türkiye'yi güçlendireceğini belirten Büyükgümüş, Çerçeve Yasa'nın TBMM'de 467 oyla kabul edilmesini de değerli bulduğunu ifade etti.

        Büyükgümüş, "Türkiye'nin yeni bir kalkınma dönemine gireceğine dair güçlü bir inancımız var" dedi.

        "ÇÖZEMEYECEĞİMİZ HİÇBİR MESELEMİZ YOK"

        Terörsüz Türkiye sürecine karşı olanlarla da istişare içinde olduklarını belirten Büyükgümüş, Meclis'te yasaya yönelik en sert eleştirileri dile getiren isimlerle de görüşmeler gerçekleştirildiğini söyledi.

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        Büyükgümüş, Çerçeve Yasa'nın TBMM'den 467 evet oyu almasına ilişkin, "Demek ki ne kadar birbirimize zıt da olsak Türkiye'de konuşup çözemeyeceğimiz hiçbir meselemiz yok" ifadelerini kullandı.

        "GÜNDEMİMİZDE ERKEN SEÇİM YOK"

        Erken seçimin gündemlerinde olmadığını belirten Büyükgümüş, Erdoğan'ın adaylığı için teknik tarih düzenlemesi yapılabileceğini söyledi.

        Büyükgümüş, "Cumhurbaşkanımızın adaylığı için bir teknik tarih düzenlemesi yapılabilir. Onun dışında şu an bizim gündemimizde erken seçim değil, milletimize daha fazla hizmet etmek var" diye konuştu.

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