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        Haberler Gündem Politika Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "Başkent oluşumuzun 103'üncü yılı kutlu olsun"

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "Başkent oluşumuzun 103'üncü yılı kutlu olsun"

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'nın Başkent oluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 09:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Başkent oluşumuzun 103. yılı"

        ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Cumhuriyetimizin kalbi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti güzel Ankara’mıza hizmet etmek bizim için büyük bir onurdur. Başkent oluşumuzun 103. yılı kutlu olsun" dedi.

        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Ankara'nın Başkent oluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı videolu paylaşımda "Cumhuriyetimizin kalbi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti güzel Ankara’mıza hizmet etmek bizim için büyük bir onurdur. Başkent oluşumuzun 103. yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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