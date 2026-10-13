ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Cumhuriyetimizin kalbi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti güzel Ankara’mıza hizmet etmek bizim için büyük bir onurdur. Başkent oluşumuzun 103. yılı kutlu olsun" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Ankara'nın Başkent oluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı videolu paylaşımda "Cumhuriyetimizin kalbi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti güzel Ankara’mıza hizmet etmek bizim için büyük bir onurdur. Başkent oluşumuzun 103. yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.