Antalya'da İsveçli turist otel odasında ölü bulundu
Antalya'da tatil yapan İsveç uyruklu 47 yaşındaki Gerd Jeanette Marita Ravantti, konakladığı otel odasında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 28 Ağustos 2026 - 12:13 Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde İsveç uyruklu turist Gerd Jeanette Marita Ravantti (47) konakladığı otel odasında ölü bulundu.
DHA'daki habere göre olay; Antalya'nın Alanya ilçesinde otelde meydana geldi. Tatilini ilçede geçiren İsveç uyruklu Gerd Jeanette Marita Ravantti'nin uzun süre odasından çıkmaması üzerine şüphelenen otel personeli odaya girdi.
Ravantti'nin yatağında hareketsiz olduğunu gören otel personelinin ihbarıyla otele polis ve sağlık ekibi geldi. Kontrolde, turistin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ve savcı incelemesi sonrası Ravantti'nin cenazesi, Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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