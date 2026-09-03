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        Bolu Belediyesine yönelik ‘Hayalet Araç’ operasyonu: 7 şüpheli adliyede

        Bolu Belediyesine yönelik 'Hayalet Araç' soruşturmasında gözaltına alınan 22 şüpheliden 7 belediye personeli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 15:16 Güncelleme:
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        'Hayalet Araç' operasyonu: 7 şüpheli adliyede

        Bolu Belediyesine yönelik, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya fazla ve yersiz ödeme yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişiden belediye personeli olan 7’si, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        DHA'da yer alan habere göre; Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi.

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        Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, il jandarma komutanlığı ile ilçelerdeki jandarma komutanlıklarına gönderildi.

        Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan belediye muayene ve kabul komisyonu üyeleri Ö.Y., T.Y. ve E.G., Temizlik İşleri Müdürlüğü Personeli E.Ö.Ö., Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli H.C., İhale ve Satın Alma Birim Sorumlusu E.Ö., Çevre Mühendisi S.E. adliyeye sevk edildi.

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        Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

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        #Bolu
        #Bolu Belediyesi
        #SORUŞTURMA
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