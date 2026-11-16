Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Politika
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Hatay'da konuştu

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Hatay'da konuştu

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Hatay'da düzenlenen "Yönetici Eğitimleri" programında konuştu. Kaya, partiden ayrılanlara yönelik eleştirilerde bulunarak, "Bizden ayrılıp gidenler Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetini terk ediyorlar" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 16:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Emaneti terk ediyorlar"

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, " Bizden ayrılıp gidenler Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ayrılıyorlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetini terk ediyorlar." dedi.

        Kaya, partisinin Hatay'da bir otelde düzenlediği "Yönetici Eğitimleri" programında yaptığı konuşmada, kentin 15 ilçesinin üretim ve kalkınma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

        Kentin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilendiğini anımsatan Kaya, üretici ve esnafın zorluk yaşadığını savundu.

        Kaya, parti olarak iktidara gelmek için mücadele ettiklerini belirterek, "Bizim tartışacağımız siyasi parti mevcut siyasal iktidardır, onun dışında hiçbir muhalefet partisiyle tartışma gündemimizde yok. Hiçbir muhalefet partisi bizim rakibimiz değil, rakibimiz mevcut iktidardır." diye konuştu.

        REKLAM

        CHP'den ayrılanlara da partiye gelmek isteyene de kapılarının açık olduğunu vurgulayan Kaya, "Cumhuriyet Halk Partisi asla muhalefete muhalefet etmez. Bizim içimizden ayrılıp giderek 13 parti kuruldu, bugün hiçbiri yok. Bizden ayrılıp gidenler Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ayrılıyorlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetini terk ediyorlar." ifadelerini kullandı.

        Kaya, erken seçim istediklerini ve buna hazır olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 51'i tek başına bulamaz, bu gerçekliği söyleyeyim. 'Halil İbrahim sofrasını' yeniden kurmak zorundayız. Sofraya oturan her yurttaşımız elindeki büyük kaşıkla değil herkesin eşit kaşığıyla o sofrada yemeğini yiyecek. İktidara hazırlık, muhalefetin bütün olarak görevidir. 'Tek başımıza iktidar olacağız' dersek yanlış bir şey söylemiş oluruz."

        REKLAM

        CHP İl Başkanı Derya Altunay da programda konuşma yaptı.

        Eğitim programına partinin ilçe yöneticileri ve üyeleri katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Karaman Futbol Kulübü kafilesini taşıyan otobüs yandı, futbolcular son anda kurtuldu

        TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Karaman Futbol Kulübü kafilesini taşıyan otobüs, belirlenemeyen nedenle alev aldı. Futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanları otobüsü tahliye ederken, spor malzemeleri ve otobüste tamamen yandı.

        #Hatay
        #CHP
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı