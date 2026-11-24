CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun yeni yasama yılındaki ilk grup toplantısında öne çıkanlar şöyle:

"Kesinlikle kadınlar burada, kesinlikle. İzin verirseniz, izin verirseniz erkeklerin iki başarısından söz edeyim.

Birincisi, Çin'de düzenlenen karate şampiyonasında erkek kumite takımımız dünya ikincisi oldu. Onları yürekten kutluyoruz. Ampute Milli Takımımız da Brezilya'yı yenerek dünya şampiyonu oldu. Onları da yürekten kutluyoruz.

Kadının sadece bizim toplumumuzda ve bizim kültürümüzde değil, bütün dünyada ayrı bir yeri ve saygınlığı var. Bizim toplumumuzda ise durum çok daha farklı. 'Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar' bunu kullanırken hep duygulanırım.

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Anneyle çocuk arasındaki ilişkiye hiç kimse giremez. Hiç kimse. Dert ortağımız, annemiz, dert ortağımız. Babamıza bir şey söylemeyiz, söylemezdik. Annemize söylerdik, babamıza söylesin diye. O nedenle kadınlar çok farklı. Kadınların gücü çok farklı. Ailede ana aktör kadınlardır.

Kadın erkek tartışır ama son sözü kadın söyler. Bu da hayatın bir başka gerçeğidir. Çünkü daha sağduyuludur. Erkek hislerine yenilebilir. Kadın daha duygusal olmasına karşın hislerine yenilmez. Daha dik durur. Daha onurludur.

Sadece kendisini düşünmez. Sadece çocuklarını düşünmez. Sadece ailesini düşünmez, komşusunu da düşünür. Bir yerde bir acı haber aldığında yüreği yanar.

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Annelerin, kadınların dolayısıyla kadınların bizim toplumumuzda yeri çok farklıdır. 'Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz,' denir.

Değerli arkadaşlarım, kadın aynı zamanda haksızlığa karşı direnenlerin sembolüdür. Her yerde, bütün toplumlarda, dünyanın neresine giderseniz gidin, haksızlığa karşı direnenlerin sembolü mutlaka kadınlardır.

Önde kadınlar yürürler, haklarını ararlar. İstanbul Sözleşmesi dediniz, hiç endişe etmeyin. Beraber, beraber, birlikte mücadele ederek İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar getireceğiz. İstanbul Sözleşmesi'ni kadınların hakkını ve hukukunu kazanarak teslim edeceğiz.

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Üniversitelerde ders veren hocaların yarısından fazlasının kadın olduğunu düşünebiliyor musunuz? Cumhuriyet'in geldiği noktayı düşünebiliyor musunuz? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün seçme ve seçilme hakkını diğer ülkelerden çok önce kadına verdiğini düşünebiliyor musunuz?

Onlar geldiler, okudular ve şimdi üniversitede profesör olarak görev yapıyorlar ve bunların sayısı erkeklerden fazla. Ne kadar güzel değil mi? Çünkü onlar eğitimin ne olduğunu biliyorlar. Öğretmenin ne olduğunu biliyorlar.

Onlar doğuştan bizim öğretmenlerimiz, annelerimiz. Doğuştan bizim öğretmenlerimiz ağlarken de anne diye ağlarız. Anne dövse bile dolayısıyla annenin insanlık tarihinde de bizim tarihimizde de dünya tarihinde de özel bir yeri var.

Barışmayı öğretirler. Annelerin böyle bir özelliği var. Öğretmenlerin, kadın öğretmenlerimizin de böyle bir özelliği var. Atama bekleyen öğretmenler var.

Atama bekleyen kadın öğretmenler var. 80.000'e yakın kadro boş ama atama yapılmıyor. Onlara sözüm var. Hiçbir okulda, hiçbir okulda öğretmen açığı olmayacak.

Öğretmen dediğin, oturup evinde sohbet eden kişi değil. Öğretmen dediğin, ülkeyi aydınlatan kişi demektir. Elinde meşale, ülkeyi aydınlatan kişi demektir.