Diyarbakır'da sis etkisini gösterdi, uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı
Diyarbakır'da gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi. Kent genelinde görüş mesafesinin düşmesiyle sürücüler trafikte farlarını yakarak ilerlerken, bazı uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı
Giriş: 18 Kasım 2026 - 09:57 Güncelleme:
Diyarbakır'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü, bazı uçak seferlerinde gecikme yaşandı.
İHA'da yer alan habere göre kentte gece başlayan sis sabah saatlerinde etkisini artırdı. Görüş mesafesini olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi.
Kara yollarında önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları konusunda uyardı. Sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde gecikme yaşandı.
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