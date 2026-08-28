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        Eski CHP Genel Başkan Vekili Cevdet Selvi, hayatını kaybetti

        Eski CHP Genel Başkan Vekili ve milletvekili Cevdet Selvi, hayatını kaybetti. Selvi için 31 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'de TBMM'de tören düzenlenecek. Selvi, törenin ardından Gölbaşı Mezarlığı Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek

        Kaynak
        anka
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 14:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Eski CHP Genel Başkan Vekili hayatını kaybetti

        Eski CHP Genel Başkan Vekili ve Milletvekili Cevdet Selvi, hayatını kaybetti. Selvi için 31 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'de TBMM'de tören düzenlenecek. Selvi, törenin ardından Ankara Gölbaşı Mezarlığı Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        ANKA'da yer alan habere göre; Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz, sendikanın eski Genel Başkanlarından eski CHP Genel Başkan Vekili ve Milletvekili Cevdet Selvi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Süleyman Akyüz, Selvi'nin ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diledi. Cevdet Selvi için 31 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'de TBMM'de tören düzenlenecek.

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        Törenin ardından Selvi'nin cenazesi, Ankara Gölbaşı Mezarlığı Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        CEVDET SELVİ KİMDİR?

        Cevdet Selvi, 1972 yılında Petrol-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanlığı görevine seçildi. Aynı yıl Petrol-İş Sendikası Genel Teşkilatlanma Sekreterliği görevini üstlenen Selvi, 1972-1978 yılları arasında bu görevini sürdürdü.

        1978 yılında gerçekleştirilen Petrol-İş Sendikası 16. Olağan Genel Kurulu'nda Genel Başkanlığa seçildi. 1978-1987 yılları arasında Petrol-İş Sendikası Genel Başkanlığı görevini yürüten Selvi, 1987 yılında milletvekili seçilmesinin ardından görevinden ayrılarak siyasete girdi.

        1995 seçimlerinde DSP'den İstanbul milletvekili seçildi. 1997 yılında DSP'den istifa edip CHP'ye geri döndü. 1999 seçimlerinin ardından görevinden istifa eden CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın yerine 22 Nisan 1999 tarihinde Genel Başkan Vekilliği'ne getirildi. Bu görevini 23 Mayıs 1999 tarihinde Genel Başkan seçilen Altan Öymen'e devretti.

        11 Mayıs 2010 tarihinde CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa eden Deniz Baykal'ın yerine Genel Başkan Vekilliği görevini üstlendi. 22 Mayıs 2010 tarihinde görevini kurultayda seçimi kazanan Kemal Kılıçdaroğlu'na devretti. TBMM'nin 18, 20, 22 ve 23. dönemlerinde milletvekili olarak görev yaptı.

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        #Cevdet Selvi
        #haberler
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