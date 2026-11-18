Fatma Betül Sayan Kaya cezaevinde rahatsızlandı
Fon soruşturması kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fatma Betül Sayan Kaya, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Baygınlık geçirdiği öğrenilen Kaya'nın hastanede yapılan tetkik ve tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi
Giriş: 18 Kasım 2026 - 15:48 Güncelleme:
Fatma Betül Sayan Kaya, fon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde rahatsızlanması üzere hastaneye götürüldü. Tedavisi gerçekleştirilen Kaya'nın taburcu edildiği öğrenildi.
İHA'daki habere göre, Fatma Betül Sayan Kaya, fon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde saat 13.00 sıralarında rahatsızlandı.
Baygınlık geçirdiği öğrenilen Kaya, bunun üzerine Marmara Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede çeşitli tetkikler yapılan Kaya'nın tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği belirtildi.
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