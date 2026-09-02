Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa FETÖ yalanıyla 6 milyon TL dolandırdılar! 3 şüpheliden 1’i tutuklandı

        FETÖ yalanıyla 6 milyon TL dolandırdılar! 3 şüpheliden 1’i tutuklandı

        Antalya'da telefonda kurdukları senaryoyla bir vatandaşı korkutan dolandırıcılar, kimliğinin FETÖ tarafından kullanıldığı yalanını öne sürerek yaklaşık 6 milyon TL değerindeki döviz ve ziynet eşyasını elden aldı. Polis operasyonuyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklanırken, dolandırıcılıkta kullanılan korsan taksiye de 100 bin TL ceza kesildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 13:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mali istihbarat yalanıyla milyonluk vurgun

        Antalya’da kendilerini "mali istihbarat birimi yetkilisi" olarak tanıtan şüpheliler, bir vatandaşı kimliğinin FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığı yalanıyla kandırarak yaklaşık 6 milyon TL değerindeki döviz ve ziynet eşyasını elden aldı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

        KURDUKLARI YALANLA VATANDAŞI KANDIRDILAR

        İHA'da yer alan habere göre olay;Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran D.L. isimli vatandaş, tanımadığı kişiler tarafından telefonla arandığını ve arayan şahısların kendilerini "mali istihbarat birimi yetkilisi" olarak tanıttığını söyledi.

        REKLAM

        Şüphelilerin, kimliğinin FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığını belirterek kendisini baskı altına aldığı ve yaptıkları yönlendirmeler sonucunda yaklaşık 6 milyon TL değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını elden verdiği öğrenildi.

        3 ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANDI

        İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın şüphelilerinin kimliklerini tespit etti. Antalya merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi Antalya’da, 1 şüpheliyi ise il dışında olmak üzere toplam 3 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda şüphelilere ait 3 cep telefonu ve SIM kartlarına el konuldu.

        REKLAM

        KORSAN TAKSİYE 100 BİN LİRA CEZA

        Yapılan incelemelerde dolandırıcılık olayında korsan taksi kullanıldığı da tespit edildi. Araç sürücüsüne 100 bin TL idari yaptırım cezası uygulanırken araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #FETÖ
        #dolandırıclık
        #ceza
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Beşiktaş, Nicolas Raskin ile anlaşmaya yakın!
        Beşiktaş, Nicolas Raskin ile anlaşmaya yakın!
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Nişan sonrası ön balayı
        Nişan sonrası ön balayı
        Premier Lig'de transfer çılgınlığı!
        Premier Lig'de transfer çılgınlığı!
        İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti için geri sayım
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Son bekar tatili
        Son bekar tatili
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi