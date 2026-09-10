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        Gazeteci Ali Çağatay hakkında tahliye kararı verildi

        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılarak işkence yapılmasıyla ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle 26 Haziran'da tutuklanan gazeteci Ali Çağatay hakkında tahliye kararı verildi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 17:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ali Çağatay'a tahliye kararı

        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın evinin önünden kaçırılarak işkence yapılmasıyla ilgili sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlamasıyla 26 Haziran'da tutuklanan gazeteci Ali Çağatay hakkında tahliye kararı verildi.

        Gazeteci Ali Çağatay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın evinin önünden kaçırılarak işkence yapılmasıyla ilgili sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlamasıyla hakkında açılan davada, İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

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        Duruşmayı TGC Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Güç de izledi. Duruşmada savcı, Ali Çağatay’ın tutukluluğunun devamını istedi. Ancak hakim tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliye edilmesine karar verdi.

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        #istanbul büyükşehir belediyesi
        #Ali Çağatay
        #haberler
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