İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "2026 yılının ilk 10 ayında 669 organize suç örgütüne yönelik 1951 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 9 bin 447 şahıs tutuklandı" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, İçişleri Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe teklifini görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, komisyon üyelerine bütçe üzerine sunum yaptı.

Bakan Çiftçi, bütün vazifelerin merkezinde vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin huzuru ve güvenliği olduğunu söyleyerek, "Cenabıhakk’ın yardımı, aziz milletimizin duasıyla, vazifeyi emanet, millete hizmeti şeref bilen 694 bin 864 personelimizle kara vatanda, Mavi Vatan'da ve siber vatanda huzurun ve güvenliğin nöbetini tutmaya devam edeceğiz.

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2027 yılında da gayemiz; devletimizin hizmet elini her vatandaşımıza ulaştırmak, milletimizin birlik ve kardeşliğini güçlendirmek, huzur ve güven içinde yaşayacağımız yarınlar için var gücümüzle çalışmaktır" diye konuştu.

GÜVENLİK TEŞKİLATILARI GÜÇLENİYOR

Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'nın köklü devlet tecrübesini çağın imkanlarıyla buluşturduklarını ve suçun yöntemlerinin değiştiği bu süreçte güvenlik teşkilatlarının önleme, tespit ve müdahale kabiliyetlerini, yerli teknolojilerle güçlendirdiklerini söyleyerek, farklı suçlarla mücadelede kullanılan yerli sitemleri sıraladı.

Bakan Çiftçi, "31 Ekim itibarıyla 132 insansız hava ve insanlı keşif uçağımız görev kapasitemize katkı sunmaktadır. Emniyet ve jandarmamızdaki 22 ATAK ve 6 GÖKBEY helikopteriyle yerli ve milli havacılık birikimimizi iç güvenliğe taşıyoruz.

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Sahil Güvenliğimiz için ağır hava ve deniz şartlarında, açık denizlerde en az 7 gün görev yapabilecek yüzde 90 yerli ve milli 4 geminin tedarik çalışmalarını sürdürüyor 2026 yılı sonunda bir, 2028 sonunda iki, 2029 ve sonrasında altı GÖKBEY helikopterinin teslimini planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'KASTEN ÖLDÜRMEDE YÜZDE 26 AZALIŞ SAĞLANDI'

Vatandaşın evinde, sokağında ve iş yerinde kendisini güvende hissetmesinin, devlete duyduğu itimadı güçlendireceğini kaydeden Bakan Çiftçi, bu itimadın, en kıymetli sermayeleri olduğunu söyledi.

Çiftçi, "2026 yılının ilk 10 ayını, önceki beş yılın aynı dönem ortalamasıyla karşılaştırdığımızda kişilere karşı işlenen sekiz önemli suçta olay sayısını yüzde 14 azalttık. Bu suçlarda aydınlatma oranımız yüzde 99,5’e ulaştı.

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Kasten öldürme olaylarında yüzde 26, kasten yaralamada yüzde 12 azalış sağladık. 81 ilimizde JASAT ve emniyetimizin uzman ekipleriyle faili meçhulleri araştırıyoruz. 2003 yılından bugüne kasten öldürme olaylarının yüzde 97,7’si aydınlatılmıştır.

Kalan her bir olayın da takipçisiyiz. Yılın 10 ayında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 174 bin 404 şahsı yakaladık. 2026 yılının ilk 10 ayında, önceki beş yılın aynı dönem ortalamasına göre malvarlığına karşı işlenen dokuz önemli suçta olay sayısı yüzde 30,7 azalmış, aydınlatma oranı 14,5 puan artarak yüzde 92,7’ye yükselmiştir" dedi.

'2 BİN 209 OKUL KOLLUK GÖREVLİMİZ GÖREV YAPIYOR'

Bakan Çiftçi, okul güvenliğini aileden dijital dünyaya uzanan bütünlük içinde ele aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

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"2026-2027 eğitim öğretim döneminde 2 bin 486 okulda, 2 bin 209 okul kolluk görevlimiz sürekli olarak görev yapmaktadır. 44 bin 764 okulda, 23 bin 98 güvenli eğitim koordinasyon görevlimiz, okul yönetimleriyle devamlı irtibat halinde çalışmaktadır. 41 bin 422 okulda, 28 bin 945 okul bahçe görevlimiz hizmet vermektedir.

Ayrıca 31 bin 815 okul ve çevresinde, 7 bin 234 ekibimiz ve 2 bin 501 güvenlik korucumuz görev yapmaktadır. Beş aşamalı Şefkat Kalkanı projemizle anne babaların davranış değişikliklerini erken fark etmesini, uyuşturucu ve dijital riskleri tanımasını, kurumlara hızla ulaşmasını amaçlıyoruz.

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Evlerdeki silah ve tehlikeli aletlerin güvenli muhafazasına ilişkin farkındalığı da güçlendiriyoruz. 31 Ekim itibarıyla yaka kamerası sayımız 151 bin 650’ye ulaşmıştır. Yıl sonuna kadar 31 bin 200 kameranın daha teslimini planlıyoruz.

Kayıtlarla olayların aydınlatılmasını, vatandaşımızın ve personelimizin hakkının korunmasını destekliyoruz."

‘60,1 MİLYAR LİRA MAL VARLIĞINA EL KOYDUK’

Bakan Çiftçi, 2026 yılını 'Organize Suçlar ve Uyuşturucuyla Mücadele' yılı ilan ettiklerini söyleyerek, "Örgütlerin sahadaki mensuplarını, dijital ağlarını, finansmanını ve yurt dışı bağlantılarını birlikte hedef alıyoruz.

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Para akışını kesiyor, talimatı verenden tetiği çekene kadar bütün unsurları ortaya çıkarmak için çalışıyoruz. 2026 yılının ilk 10 ayında 669 organize suç örgütüne yönelik 1951 operasyon gerçekleştirdik.

Bu operasyonlarda 9 bin 447 şahıs tutuklandı. Organize suç örgütlerinin ekonomik gücünü ve yeniden yapılanmasını hedef alarak 60,1 milyar lira değerinde mal varlığına el koyduk" diye konuştu.

'44,8 TON UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRDİK'

Uyuşturucunun diğer suçları besleyen bir ana damar olduğunu vurgulayan Çiftçi, "2026 yılının ilk 10 ayında uyuşturucu imal ve ticareti ile yasa dışı ekime yönelik 47 bin 64 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 74 bin 418 şahıs gözaltına alındı, 39 bin 184 kişi tutuklandı.

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Kullanıcılık ve diğer uyuşturucu suçları kapsamındaki işlemlerle birlikte toplam 40 bin 529 şahıs tutuklanmış oldu. Operasyon ve olaylarda 44,8 ton uyuşturucu madde, 111,1 milyon adet uyuşturucu hap ve 22,2 milyon kök kenevir ele geçirdik" ifadelerini kullandı.

'204 ÖRGÜT MENSUBU TESLİM OLDU'

Bakan Çiftçi, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda ilerlerken, terörle mücadelenin de her şart altında kesintisiz devam ettiğini söyleyerek, "Milletimizin ortak geleceğini hedef alan provokasyonlara bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. 2026 yılının ilk 10 ayında yürüttüğümüz arazi arama ve tarama faaliyetlerinde; 440 silah, 74 bin 503 mühimmat ve 21 ton 66 kilogram patlayıcı madde ele geçirdik.

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Aynı dönemde 204 örgüt mensubu teslim oldu. FETÖ’ye yönelik 2 bin 465 operasyonda 1336 şahıs, dini istismar eden diğer terör örgütlerine yönelik 2 bin 6 operasyonda 956 şahıs tutuklandı. DHKP/C, MLKP ve diğer sol terör örgütlerine yönelik 752 operasyonda ise 438 şahıs tutuklandı.

Terörizmin finansmanına yönelik 353 operasyonda 380 şahıs tutuklandı, 342 milyon 223 bin lira ele geçirdik. Terörü besleyen mali kaynakların ve örgütlerin yeniden yapılanma girişimlerinin üzerine kararlılıkla gidiyoruz" dedi.

'ÖLÜMLÜ KAZALAR YÜZDE 16,5 AZALDI'

Çiftçi, Karayolları Trafik Kanunu’nda şubat ayında yapılan değişikliğin ardından trafikteki çeşitli ihlallerin yanı sıra ölümlü kazaların yüzde 16,5 azaldığını açıkladı.

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'775 BİN 389 SURİYELİ EVİNE DÖNDÜ'

Bakan Çiftçi, düzensiz göçle mücadele çalışmalarına ilişkin, "31 Ekim 2026 itibarıyla ülkemizde 2 milyon 197 bin 464 geçici koruma altındaki Suriyeli, 1 milyon 286 bin 938 ikamet izni sahibi ve 128 bin 217 uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi bulunmaktadır.

Suriye’de oluşan yeni şartlarla birlikte, 9 Aralık 2024’ten 31 Ekim 2026’ya kadar 775 bin 389 Suriyeli; gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkesine dönmüştür. Böylelikle toplam geri dönüş sayısı 1 milyon 515 bin 392’ye ulaşmıştır.

Vaktiyle kapımıza sığınan insanların ülkelerinde yeniden hayat kurmasını önemsiyor; gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli dönüşlerin kalıcı olmasını destekliyoruz" diye konuştu.

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Çiftçi, bakanlığın 2027 yılı bütçe teklifinin 1 trilyon 881 milyar 569 milyon 212 bin lira olduğunu ve bakanlığın bütçesinin genel bütçe içerisindeki payının yüzde 7,57 olduğunu ifade etti. Komisyon toplantısı milletvekillerinin görüş, değerlendirme ve sorularıyla devam ediyor.