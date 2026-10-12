Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Güvenlik
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik İçişleri Bakanlığı duyurdu! Siber Suçlarla Mücadele operasyonlarında 327 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı duyurdu! Siber Suçlarla Mücadele operasyonlarında 327 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 327 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 137'si tutuklandı" denildi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 11:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Siber suç operasyonlarında 327 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında, 22 ilde son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını, 137'sinin tutuklandığını açıkladı.

        İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonların “çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “yasa dışı bahis” suçlarına yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

        22 ilde düzenlenen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Şüphelilerden 137’si tutuklanırken 75’i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

        REKLAM

        Şüphelilerin "çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundurdukları, çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, para nakline aracılık ettikleri ve vatandaşların hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları" tespit edildi.

        Öte yandan, siber izleme faaliyetleri kapsamında suç içerikli paylaşımlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 bin 501 hesap ve şahıs tespit edildi. Toplam 864 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi ve/veya içeriğin çıkarılması kararı alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İçişleri bakanlığı
        #HABER
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'fon' açıklaması
        Hiranur davası yeni baştan
        Hiranur davası yeni baştan
        Devler Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu Barcelona!
        Devler Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu Barcelona!
        Kamera görüntüsü çıktı... 180 bin TL'lik tekme attı!
        Kamera görüntüsü çıktı... 180 bin TL'lik tekme attı!
        Trump, Atina Büyükelçisi'ni görevden alacak mı?
        Trump, Atina Büyükelçisi'ni görevden alacak mı?
        Küçük İbrahim'den acı haber
        Küçük İbrahim'den acı haber
        Bu hafta burçları neler bekliyor?
        Bu hafta burçları neler bekliyor?
        Antalya'da peş peşe botoks zehirlenmeleri!
        Antalya'da peş peşe botoks zehirlenmeleri!
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        Husiler Suudi Arabistan'da havalimanlarını hedef aldı, gerilim tırmandı
        Husiler Suudi Arabistan'da havalimanlarını hedef aldı, gerilim tırmandı
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        İstanbul'da gri örtü! Hava kalitesi hassas seviyede!
        İstanbul'da gri örtü! Hava kalitesi hassas seviyede!
        "İlk yarıdaki oyun tamam!"
        "İlk yarıdaki oyun tamam!"
        İşverenin "tarihsiz istifa" oyunu BAM’dan döndü
        İşverenin "tarihsiz istifa" oyunu BAM’dan döndü
        Nikahını eski eşi kıydı
        Nikahını eski eşi kıydı
        Korkunç iddia: 13 kurşunla çete infazı
        Korkunç iddia: 13 kurşunla çete infazı
        Yerli otomobiller vites yükseltti
        Yerli otomobiller vites yükseltti
        Memurlar emeklilikte uyum bekliyor
        Memurlar emeklilikte uyum bekliyor
        "Asıl o zaman ölmeye başlıyor"
        "Asıl o zaman ölmeye başlıyor"