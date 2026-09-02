Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, helikopter ihtiyacının yerli ve milli imkanlarla karşılanmasıyla 8 milyar doların üzerinde doğrudan ithalatın önüne geçtiklerini vurgulayarak, "Bu platformların kullanım ömürleri boyunca oluşacak bakım ve idame giderlerini de hesaba kattığımızda yalnızca helikopter programlarımızla ülkemize sağladığımız toplam ekonomik katkı 35 milyar doların üzerinde." dedi.

Görgün, TUSAŞ tesislerinde düzenlenen T625 GÖKBEY Helikopteri Emniyet Genel Müdürlüğü İlk Teslimat Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türk mühendisliğinin özgün eserlerinden GÖKBEY teslimatının İçişleri Bakanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne, savunma ve havacılık sanayisine ve Türk milletine hayırlı olmasını diledi.

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Yaklaşık 5 ay önce, 13 Nisan’da yine bu tesislerde önemli bir teslimat gerçekleştirdiklerini anımsatan Görgün, o gün Emniyet Genel Müdürlüğüne T129 ATAK Helikopteri, T70 Helikopteri ve AKSUNGUR İHA teslim ettiklerini dile getirdi.

Bu defa Emniyet Teşkilatını, Türkiye’nin özgün genel maksat helikopteri GÖKBEY ile buluşturduklarını vurgulayan Görgün, aslında bu iki törenin, çok daha büyük bir üretim ve teslimat temposunun kamuoyuna yansıyan iki fotoğrafı olduğunu kaydetti. Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Savunma sanayiimizde teslimat artık münferit bir başarı anı olmaktan çıktı. Platformlardan mühimmatlara, elektronik sistemlerden yazılımlara kadar üretimin ve teslimatın süreklilik kazandığı bir dönemdeyiz. Bir taraftan yeni sistemler geliştiriyor, diğer taraftan seri üretimi sürdürüyor, teslim ettiğimiz sistemlerin bakımını, idamesini, modernizasyonunu ve yeni konfigürasyonlarını yönetiyoruz. Bugün burada gördüğümüz büyük platformlar, bu güçlü ve sürekli faaliyet zincirinin en görünür tarafını oluşturuyor."

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Emniyet Genel Müdürlüğünün ülkenin her köşesinde kamu düzeninin korunması, vatandaşların huzuru ve şehirlerin güvenliği için büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Görgün, "Günümüz güvenlik hizmetlerinde süratli intikal, geniş alanlara erişim, anlık koordinasyon ve etkin gözlem giderek daha fazla önem taşıyor. Hava platformları da bu noktada güvenlik güçlerimize önemli bir hareketlilik ve zaman üstünlüğü kazandırıyor." dedi.

İçişleri Bakanlığı ile yürüttükleri iş birliğinin yalnızca hava platformlarıyla sınırlı olmadığına işaret eden Görgün, bugün Başkanlığın yürüttüğü 1486 projenin 336’sının doğrudan İçişleri Bakanlığına bağlı kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik olarak yürütüldüğünü söyledi.

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200'ÜN ÜZERİNDE YERLİ FİRMANIN ESERİ

Teslimatı yapılan GÖKBEY'in de bu büyük güvenlik ve teknoloji mimarisinin çok önemli bir parçası olduğunu aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"GÖKBEY’in gelişim süreci, ülkemizin özgün bir genel maksat helikopterine sahip olma vizyonuyla başladı. TUSAŞ mühendislerimizin emeğiyle şekillenen T625, ilk uçuşunu 6 Eylül 2018 tarihinde başarıyla gerçekleştirdi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle GÖKBEY adını alan helikopterimiz, bugüne kadar tamamlanan yaklaşık 3000 saatlik uçuş testiyle yüksek bir teknik olgunluk seviyesine ulaştı. Yeni nesil, çift motorlu ve 6 ton sınıfındaki helikopterimiz, modern aviyonik mimarisi, gelişmiş uçuş kontrol sistemleri ve esnek yapısıyla farklı operasyonel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde geliştirildi.

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GÖKBEY Projesi Türkiye’nin döner kanat teknolojilerindeki mühendislik, üretim ve tedarik kabiliyetlerini de ileri bir seviyeye taşımaktadır. Bugün GÖKBEY ve onu takip eden millİ helikopter projelerimizde kapsamında 200'ün üzerinde yerli firmamız çalışıyor.

Ana yüklenicimizden alt yüklenicilerimize, KOBİ’lerimizden araştırma kuruluşlarımıza kadar uzanan bu yapı, ülkemize kalıcı yetkinlikler kazandırıyor. Seri üretim kapasitesi, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik konfigürasyonları, bakım ve lojistik destek altyapısıyla GÖKBEY’i güçlü bir platform ailesi olarak geleceğe taşıyoruz."

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Haluk Görgün, gelecek dönemde Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere farklı sivil kullanıcıları da GÖKBEY ile buluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

HELIKOPTER TESLİMATLARI

Uluslararası standartlarda geliştirilen helikopterin dost ve müttefik ülkeler için de güvenilir ve rekabetçi bir seçenek olacağına inandıklarını dile getiren Görgün, bugüne kadarki helikopter teslimatları ve ülke ekonomisine katkısına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Tüm kullanıcılarımız dikkate alındığında bugüne kadar 39 adet T70, 8 adet GÖKBEY ve 80 adet ATAK helikopterini ihtiyaç makamlarımızın hizmetine sunduk. Bunun yanında 12 ATAK helikopterimizi dost ve müttefik ülkelere ihraç ettik. Bu noktada bir hususun özellikle altını çizmek istiyorum.

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Helikopter ihtiyacımızı yerli ve milli imkanlarla karşılayarak 8 milyar doların üzerinde doğrudan ithalatın önüne geçtik. Bu platformların kullanım ömürleri boyunca oluşacak bakım ve idame giderlerini de hesaba kattığımızda yalnızca helikopter programlarımızla ülkemize sağladığımız toplam ekonomik katkı 35 milyar doların üzerinde. Bu rakamlar sadece helikopter projeleri sayesinde ülkemizde kalmasını sağladığımız miktar.

Asıl kazanım ise bir zamanlar yurt dışından hazır almak zorunda olduğumuz platformları bugün tasarlayan, geliştiren, üreten, modernize eden ve başka ülkelere ihraç eden bir sanayi yapısına sahip olmamızdır."

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Türk savunma sanayisinin son yıllardaki gelişimini rakamlarla ortaya koyan Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2003 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığımız çoğunluğu yurt dışı temin projesi olan 62 proje yürütüyordu.Bugün Savunma Sanayii Başkanlığımız 1486 projeyi eş zamanlı olarak yürütüyor. 23 yıl önce yaklaşık 7,4 milyar dolar olan proje hacmimiz bugün 100 milyar doların üzerine çıktı.

Savunma sanayiimizde yerlilik oranımız ise yüzde 20 seviyelerinden yüzde 80’in üzerine yükseldi. Bu sayede 23 yıl önce bir yılda yaptığımız ihracatı artık bir haftada yapar hale geldik ve dünyanın 11. en büyük savunma ve havacılık ihracatçısı olduk. Dünyanın en büyük 100 savunma sanayii şirketi arasında 5 şirketimiz var. Bu değişim, bugün gerçekleştirdiğimiz teslimatların arkasındaki asıl kapasitedir."

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EMNİYETİN GÖKBEY FİLOSU BÜYÜYECEK

Görgün, bugün toplamda 8. GÖKBEY’i, Emniyet Genel Müdürlüğünün ise ilk GÖKBEY helikopterini hizmete sunduklarını söyledi.

Planlanan takvim doğrultusunda ikinci helikopteri de kısa süre içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine kazandıracaklarını ifade eden Görgün, "Takip eden teslimatlarla Emniyet Teşkilatımızın GÖKBEY filosunu kademeli olarak büyütecek, kullanıcı ihtiyaçlarına göre belirlenecek sistem ve ekipmanlarla platformun etkinliğini daha da artıracağız.

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Başkanlık olarak eğitim, bakım, lojistik destek, ekipman entegrasyonu ve konfigürasyon geliştirme faaliyetlerini de aynı titizlikle sürdüreceğiz. Çünkü bizim için bir platformun teslim edilmesi sürecin sonu değil, yeni bir safhanın başlangıcıdır. Kullanıcımızdan aldığımız her geri bildirim yeni bir geliştirmeye, her görev tecrübesi daha ileri bir kabiliyete dönüşmektedir." diye konuştu.

Bugün ulaşılan bu aşamanın ortak bir iradenin ve büyük bir emeğin eseri olduğunu vurgulayan Görgün, sözlerini şöyle tamamladı:

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"Bu iradenin asıl sahibi olan, savunma ve havacılık sanayiimize liderlik eden, milli teknoloji yürüyüşünün önderi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum.İçişleri Bakanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ve sürecin her aşamasında katkı sağlayan kıymetli personelimize teşekkür ediyorum.

Projenin ana yüklenicisi TUSAŞ’ımızın yöneticilerini, mühendislerini, teknisyenlerini, pilotlarını ve bütün çalışanlarını gönülden tebrik ediyorum. ASELSAN’ımıza, TEI’mize, alt yüklenicilerimize, KOBİ’lerimize, araştırma kuruluşlarımıza ve Savunma Sanayii Başkanlığımızdaki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

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İnanıyorum ki GÖKBEY, Emniyet Teşkilatımızın hareket alanını genişletecek, güvenlik hizmetlerimize değer katacak ve milletimize uzun yıllar başarıyla hizmet edecektir."

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da GÖKBEY'in "her şeyiyle bizim" diyebilecekleri bir helikopter olduğunu ifade etti.

GÖKBEY'in birçok ilki barındırdığını vurgulayan Demiroğlu, bugünkü gibi teslimat başarılarını çok yüksek adetlerde sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Teşkilatının envanterine toplam 18 GÖKBEY helikopterinin katılacağını, ilk helikopterin ise teslimata hazır olduğunu bildirdi.

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Bakan Çiftçi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan Tesisleri'nde düzenlenen "T625 GÖKBEY Teslim Töreni"nde konuştu.

T625 GÖKBEY helikopterinin Emniyet Teşkilatına tesliminin ülkeye, millete ve teşkilata hayırlı olmasını dileyen Çiftçi, projede emeği bulunan Savunma Sanayii Başkanlığına, TUSAŞ'a ve bütün paydaşlara teşekkür etti.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi yolculuğunun temelinde güçlü bir tam bağımsızlık idealinin bulunduğunu belirten Çiftçi, konuşmasında Şakir Zümre, Nuri Killigil, Nuri Demirağ, Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Özdemir Bayraktar'ın Türkiye'nin üretim, sanayi ve teknoloji alanındaki çalışmalarına değindi.

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Bakan Çiftçi, şunları söyledi:

"Bir milletin sahip olduğu kabiliyet kadar, o kabiliyeti harekete geçirecek siyasi irade hayati önem taşımaktadır. İrade olmazsa idare bir şey yapamaz. Yıllarca bu memleketin idaresi bu iradeden yoksundu ve bugün hamdolsun, Türkiye'nin savunma sanayisinde şahlanışını görüyorsak, bunun ardında dimdik duran bir irade vardır. Bu iradenin adı, Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin savunma sanayisinde kendi ayakları üzerinde durmasını stratejik bir devlet politikası haline getirdiğini ifade eden Çiftçi, karşılaşılan engellere ve ambargolara rağmen güçlü bir siyasi irade ortaya konulduğunu söyledi.

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Çiftçi, "Ve son çeyrek asırda gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümün özeti şudur, devlet ile millet aynı istikamette, aynı hedefte buluşmuştur. Gökyüzünde kendi kanatlarımızla uçuyor, 'mavi vatan'ı kendi imkanlarımızla koruyoruz." dedi.

EMNİYETİN HAVA FİLOSU

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının envanterine ilişkin bilgi veren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Havacılık Daire Başkanlığının envanterinde 35 helikopter, 5 uçak, 19 taktik İHA ve 1 operatif İHA bulunmaktadır. Bu güçlü hava filosu terörle mücadeleden asayiş hizmetlerine, keşif ve gözetlemeden afet ve acil durum görevlerine kadar geniş bir alanda güvenlik güçlerimizin hareket ve müdahale kabiliyetini artırmaktadır."

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Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda TUSAŞ ile yürütülen yerli ve milli projelerle bu kapasitenin daha ileri taşındığını belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Emniyet Teşkilatımız için toplam 18 T625 GÖKBEY helikopteri teslim alınacak. Bunlardan ilk GÖKBEY teslimata hazır hale gelmiştir. Daha önce de TUSAŞ üretimi 6 T-129 ATAK, 5 T-70 helikopter ve 1 AKSUNGUR operatif İHA Emniyet Genel Müdürlüğümüzün envanterine katıldı."

Çiftçi, teknolojik kapasitenin yetişmiş insan kaynağıyla da desteklendiğini vurgulayarak, "Bu anlayışla 6 pilotumuz ve 4 helikopter teknisyenimiz GÖKBEY intibak eğitimlerini TUSAŞ bünyesinde sürdürmektedir. Böylece milli hava platformlarımızla birlikte bu platformları etkin biçimde kullanacak insan kaynağımızı da güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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"GÖKBEY DEVLETİMİZİN SAHADAKİ ERİŞİMİNİ, SÜRATİNİ VE ETKİNLİĞİNİ ARTIRACAKTIR"

Bir teknolojinin gerçek değerinin insan hayatında ürettiği faydayla ölçüldüğünü belirten Çiftçi, teknolojik imkanların afetlerden terörle mücadeleye kadar birçok alanda güvenlik güçlerine önemli kabiliyetler kazandırdığını söyledi.

Bakan Çiftçi, "Emniyet Teşkilatımızın imkan ve kabiliyetlerini daha ileriye taşıyacak GÖKBEY, devletimizin sahadaki erişimini, süratini ve etkinliğini artıracaktır." dedi.

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T625 GÖKBEY helikopterinin devlet, millet ve Emniyet Teşkilatı için hayırlı olmasını dileyen Çiftçi, savunma sanayisinde emeği geçenlere teşekkür etti.

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan personeli de anan Çiftçi, konuşmasını, "GÖKBEY'imizin kanadı güçlü, uçuşu emniyetli, milletimize hizmeti daim olsun." sözleriyle tamamladı.

"GÖK VATANDAKİ HAKİMİYETİMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIYORUZ"

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan da TUSAŞ'ta üretilen her bir parçanın ve dökülen her bir alın terinin Türkiye için büyük önem taşıdığını söyledi.

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Fidan, "Emniyet Genel Müdürlüğü olarak yurdumuzun dört bir yanında aziz milletimizin huzur ve esenliği için yürüttüğümüz amansız mücadelemizde yegane gücümüz kahraman personelimizin fedakarlığı ve bunun yanında yerli savunma sanayimizin bize sunduğu imkanlardır." dedi.

Savunma sanayisinin kamu düzeninin korunmasına, olaylara zamanında müdahale edilmesine etkin katkılar sağladığını vurgulayan Fidan, "Başarıyla yürütülen bu teslimat kapsamında 18 GÖKBEY helikopteri ile gök vatandaki hakimiyetimizi daha ileriye taşıyoruz." diye konuştu.

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GÖKBEY helikopterinin teknik özelliklerine değinen Fidan, hava araçlarının Türkiye'ye ve Emniyet Teşkilatına hayırlı olmasını diledi.