Başakşehir'de iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti; 1 kişi ise ağır yaralandı.

DHA'daki habere göre kaza; dün sabah saat 08.00 sıralarında Esenkent-Bahçeşehir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan caddeye çıkan A.Ö. (58) idaresindeki motosiklet, caddede seyir halinde olan ve süratli olduğu öne sürülen başka bir motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, A.Ö’nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kazada ağır yaralanan diğer motosiklet sürücüsü ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.