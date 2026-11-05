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        Haberler Gündem Güvenlik Kastamonu merkezli 3 ilde düzenlenen "Şahan" operasyonunda 35 gözaltı

        Kastamonu merkezli 3 ilde düzenlenen "Şahan" operasyonunda 35 gözaltı

        Kastamonu merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen ve şehit polis memuru Ahmet Şahan'ın soyadının verildiği operasyonda 35 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra ruhsatsız silahlar, mühimmat ve 68 bin 600 lira ele geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 11:15 Güncelleme:
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        "Şahan" operasyonu: 35 gözaltı

        Kastamonu merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen ve şehit polis memurunun soyisminin verildiği "Şahan" operasyonunda 35 şüpheli yakalandı.

        İHA'daki habere göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon düğmesine basıldı.

        Operasyona, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevliyken, 1 Ağustos 2024 tarihinde bir şüphelinin silahlı saldırısı sonucu şehit düşen Polis Memuru Ahmet Şahan'ın soyadı verildi.

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        3 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        Kastamonu il merkezindeki 28, Hanönü, İnebolu, Daday, Çankırı ve Samsun'da ise birer adres olmak üzere toplam 33 adrese eş zamanlı yapılan "Şahan" operasyonunda, 4 narkotik madde arama köpeği, 3 özel harekat timi ve 337 personel görev aldı.

        Operasyon öncesinde İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, görevli personellere başarı dileklerini iletti. Gerçekleştirilen operasyonda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 254,73 gram metamfetamin, 250,84 gram bonzai, 127 adet sentetik ecza hapı, 5,74 gram kokain, 2,85 gram esrar, 3 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 68 bin 600 lira nakit para, 49 adet uyuşturucu kullanımına yarayan aparat, bonzai emdirilmiş peçete, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 52 adet 7,65 milimetre çapında fişek, 2 ruhsatsız tüfek ve 62 tüfek kartuşu ele geçirildi.

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        Yakalanan 35 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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        #kastamonu
        #Samsun
        #Çankırı
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