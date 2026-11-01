Konya'da başına kepçe düşen traktör sürücüsü öldü
Konya'nın Emirgazi ilçesinde traktörün arkasına bağlı kepçenin başına çarpması sonucu sürücü Cumali Bayrakçı yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor
Giriş: 01 Kasım 2026 - 15:48 Güncelleme:
Konya'nın Emirgazi ilçesinde Cumali Bayrakçı, kasisten geçerken kullandığı traktörün arkasına bağlı kepçenin başına düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
DHA'daki habere göre kaza; dün akşam saatlerinde Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Cumali Bayrakçı, kullandığı traktörle kasisten geçti.
Bu sırada traktörün arkasında bağlı olan kepçe, belirlenemeyen nedenle sürücü Bayrakçı'nın başına çarptı. Yaralanan Bayrakçı kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Bayrakçı, ekiplerin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
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