Mersin'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada can kaybı 2'ye yükseldi
Mersin'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Pınar Oruç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada olay yerinde yaşamını yitiren Ayfer Evren ile birlikte can kaybı 2'ye yükselirken, yaralanan otomobil sürücüsünün tedavisi sürüyor
Giriş: 19 Kasım 2026 - 09:44 Güncelleme:
Mersin’in Tarsus ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Pınar Oruç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2’ye yükseldi.
İHA'daki habere göre kaza; Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ö.E. yönetimindeki otomobil ile B.K. idaresindeki kamyon çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Ayfer Evren (46) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ö.E. ile Pınar Oruç (42) yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Pınar Oruç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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