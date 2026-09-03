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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla'da maden sahasında iş makinesi ile duvar arasına sıkışan İsa Sarıboğa hayatını kaybetti

        Muğla'da maden sahasında iş makinesi ile duvar arasına sıkışan İsa Sarıboğa hayatını kaybetti

        Muğla'da çalıştığı maden sahasında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan 23 yaşındaki İsa Sarıboğa hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 11:29 Güncelleme:
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        İş makinesiyle duvar arasında can verdi

        Muğla'nın Milas ilçesinde, çalıştığı maden sahasında duvar ile iş makinesi arasına sıkışan İsa Sarıboğa (23), hayatını kaybetti.

        ARAYA SIKIŞTI

        DHA'daki habere göre olay, dün saat 14.00 sıralarında, Pınarcık Mahallesi'nde meydana geldi. İsa Sarıboğa, çalıştığı maden sahasında henüz belirlenemeyen nedenle iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Sarıboğa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sarıboğa'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

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        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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