Muğla'da maden sahasında iş makinesi ile duvar arasına sıkışan İsa Sarıboğa hayatını kaybetti
Muğla'da çalıştığı maden sahasında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan 23 yaşındaki İsa Sarıboğa hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 03 Eylül 2026 - 11:29 Güncelleme:
Muğla'nın Milas ilçesinde, çalıştığı maden sahasında duvar ile iş makinesi arasına sıkışan İsa Sarıboğa (23), hayatını kaybetti.
ARAYA SIKIŞTI
DHA'daki habere göre olay, dün saat 14.00 sıralarında, Pınarcık Mahallesi'nde meydana geldi. İsa Sarıboğa, çalıştığı maden sahasında henüz belirlenemeyen nedenle iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Sarıboğa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sarıboğa'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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