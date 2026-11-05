Sakarya'da 8 araçlı zincirleme kaza: 4 polis yaralandı
Sakarya'da Kocaeli'den Antalya'ya göreve giden polis ekip araçlarının da karıştığı 8 araçlı zincirleme trafik kazasında 4 polis memuru hafif yaralandı. Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle Bilecik yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.
Giriş: 05 Kasım 2026 - 11:03 Güncelleme:
Sakarya'da 8 araçlı zincirleme trafik kazasında 4 polis memuru hafif şekilde yaralandı.
İHA'da yer alan habere göre kaza; D-650 kara yolunun Adapazarı-Bilecik istikameti Bağlarbaşı mevkiinde yaşandı.
Kocaeli'den Antalya'ya göreve giden Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne ait 5 ekip aracı, 1 kamyon ve 2 sivil aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada 4 polis hafif yaralandı. Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bilecik yönünde kilometrelerce araç kuyrukları oluşurken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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