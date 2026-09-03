Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Şanlıurfa'da dilencilik yapan bir kişiden 60 bin TL çıktı

        Şanlıurfa'da dilencilik yapan bir kişiden 60 bin TL çıktı

        Şanlıurfa'da dilencilere yönelik denetimde İran uyruklu bir kişinin üzerinden 60 bin lira çıktı. Dilencilik yaptığı gerekçesiyle 3 bin 700 lira idari para cezası uygulanan kişi, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 09:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dilenciden 60 bin TL çıktı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik denetimleri sırasında İran uyruklu kişinin üzerinden 60 bin TL çıktı. Dilencilik yaptığı gerekçesiyle 3 bin 700 TL idari para cezası uygulanan İranlı, sınır dışı edildi.

        DHA'daki habere göre; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezinde vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        PARA CEZASI UYGULANDI

        Ekipler, Divan Yolu Caddesi’nde gerçekleştirilen denetimde İran uyruklu kişiyi dilencilik yaparken yakaladı. Zabıta Daire Başkanlığı Hizmet Binasına götürülen kişinin üzerinde 60 bin TL bulundu. İsmi açıklanmayan kişiye 3 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

        REKLAM

        İşlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen İranlının sınır dışı edildiği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şanlıurfa
        #dilenci
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        UEFA'dan Fenerbahçe'ye soruşturma: Guendouzi, Greenwood!
        UEFA'dan Fenerbahçe'ye soruşturma: Guendouzi, Greenwood!
        İBB'ye yeni dalga operasyon
        İBB'ye yeni dalga operasyon
        Lider Galatasaray, Başakşehir'e konuk oluyor!
        Lider Galatasaray, Başakşehir'e konuk oluyor!
        10 kayıp denizci aranıyor
        10 kayıp denizci aranıyor
        Soruşturmanın detayları ortaya çıktı
        Soruşturmanın detayları ortaya çıktı
        İtalya'da tarihi rekor
        İtalya'da tarihi rekor
        Eşini ve oğlunu kurtardı... Herkesi ağlattı!
        Eşini ve oğlunu kurtardı... Herkesi ağlattı!
        KKTC'de bakan görevden alındı, YDP hükümetten çekildi
        KKTC'de bakan görevden alındı, YDP hükümetten çekildi
        Bungalov havuzunda facia! Küçük çocuktan acı haber!
        Bungalov havuzunda facia! Küçük çocuktan acı haber!
        George Clooney çekiyor, gülümseyin!
        George Clooney çekiyor, gülümseyin!
        İddia: Trump İran Savaşı'nı sonlandırmayı düşünüyor
        İddia: Trump İran Savaşı'nı sonlandırmayı düşünüyor
        Yeni arkadaş arıyor
        Yeni arkadaş arıyor
        Nepal'deki yıkım böyle görüntülendi!
        Nepal'deki yıkım böyle görüntülendi!
        Temsilcilerimiz kadrolarını UEFA'ya bildirdi
        Temsilcilerimiz kadrolarını UEFA'ya bildirdi
        Eski halinden eser kalmadı
        Eski halinden eser kalmadı
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        Kritik bir rol oynuyorlar
        Kritik bir rol oynuyorlar
        SPK'dan uzaktan müşteri kabulünde yeni dönem
        SPK'dan uzaktan müşteri kabulünde yeni dönem