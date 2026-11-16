İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa ve Hakkari'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 566 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Şanlıurfa ve Hakkari'de uyuşturucu operasyonu düenlendi. Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Siverek ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirildi.

Şanlıurfa ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu düzenlenen operasyonlarda 370 kilogram skunk, 177 kilogram esrar, 19 kilogram metamfetamin ve muhtelif miktarda malzeme ele geçirildi.

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Bakanlık açıklamasında, “Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.