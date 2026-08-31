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        Haberler Gündem Güvenlik Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 57 şüpheliye işlem yapıldı

        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 57 şüpheliye işlem yapıldı

        Şırnak'ta 24-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 57 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda uyuşturucu, 168 bin 400 kaçak sigara, 188 cep telefonu ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. Habur Kara Hudut Kapısı'nda da çeşitli suçlardan 21 şüpheli hakkında işlem uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 15:18 Güncelleme:
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        Kaçakçılık operasyonu: 57 kişiye işlem

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 57 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 24-30 Ağustos'ta terörün finans kaynaklarının önlenmesine yönelik kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

        Bu kapsamda, bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 0,30 gram eroin, 7,35 gram sentetik uyuşturucu, 0,58 gram kokain, 3 bong, gümrük kaçağı 168 bin 400 sigara, 170 paket elektronik sigara tütünü, 188 cep telefonu, sahte çek, 1876 muhtelif malzeme ve 57 elektronik malzeme ele geçirildi, yakalanan 36 şüpheli yasal işlem uygulandı.

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        Öte yandan Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan 21 şüpheli hakkında yasal işlem uygulandı.

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        #şırnak
        #kaçakçılık
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