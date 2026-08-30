KURTULMUŞ: TOPYEKUN BİR VAROLUŞ MÜCADELESİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “30 Ağustos, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini dünyaya ilan ettiği büyük bir zaferdir. Bizlere düşen görev, ecdadımızdan devraldığımız bu büyük mirası daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye hedefiyle geleceğe taşımaktır” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"30 Ağustos; vatanı, bayrağı, istiklali ve istikbali uğruna hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan milletimizin, esareti asla kabul etmeyeceğini bütün dünyaya ilan ettiği büyük bir zaferdir. Bu zafer, Anadolu’da yükselen millî iradenin, meclisiyle, ordusuyla, kadınıyla erkeğiyle topyekun bir varoluş mücadelesine dönüşmesinin ve imkansızlıklar içinde gösterilen azim ve inançla bağımsızlık yolunun açılmasının nişanesidir.

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Bizlere düşen görev, ecdadımızdan devraldığımız bu büyük mirası daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye hedefiyle geleceğe taşımaktır. 30 Ağustos Zaferi’nin 104'üncü yıl dönümünde, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehidlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

YILMAZ: İRADEYLE KAZANILAN BÜYÜK ZAFER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "30 Ağustos; vatanına, bayrağına ve mukaddesatına uzanan hayasız ellere karşı aziz milletimizin imanıyla, cesaretiyle ve istiklal iradesiyle kazandığı büyük bir zaferdir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Yılmaz paylaşımında, "30 Ağustos; vatanına, bayrağına ve mukaddesatına uzanan hayasız ellere karşı aziz milletimizin imanıyla, cesaretiyle ve istiklal iradesiyle kazandığı büyük bir zaferdir.

Emperyalist saldırganlığa karşı mazlum milletlerin umudu olmuş bir destandır. 1071'de Malazgirt'te açılan kapının bir daha asla kapatılamayacağı, 1922'de Büyük Taarruz ile tescil edilmiştir. Bu toprakları vatan kılan ruh, istiklalimiz söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan milletimizin sarsılmaz iradesinde, vatan sevgisinde ve bağımsız yaşama azminde vücut bulmuştur.

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Ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes emaneti aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımak, Türkiye Yüzyılı'nı aynı ruhla inşa etmek, tarihimize ve aziz şehitlerimizin hatırasına karşı en büyük sorumluluğumuzdur.

Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

ÇELİK: AYAĞA KALKMAYI BİLEN İRADENİN VATANINDAYIZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayarak, "30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun. Millet ve devlet hayatımızın en zor zamanlarında ayağa kalkmayı ve tarihi yeniden yazmayı bilen iradenin vatanında yaşıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 30 Ağustos ruhunu daima taşıyacaklarını belirterek, "30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun. Millet ve devlet hayatımızın en zor zamanlarında ayağa kalkmayı ve tarihi yeniden yazmayı bilen iradenin vatanında yaşıyoruz. Aynı şuur ve iradeyle geleceğe yürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı.