TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni adli yıl mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni adli yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Kurtulmuş, mesajında yeni adli yılın ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyerek yargı camiasına başarılar diledi
Giriş: 01 Eylül 2026 - 11:41 Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni adli yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için çalışan yargı camiamıza yeni adli yılda başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni adli yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Yeni adli yılın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor; hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için çalışan yargı camiamıza yeni adli yılda başarılar diliyorum."
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