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        Haberler Gündem Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sezai Karakoç'u andı

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sezai Karakoç'u andı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç'u vefatının 5'inci yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 09:23 Güncelleme:
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        Sezai Karakoç'u andı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç'u vefatının 5'inci yılında andı.

        Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        "Düşünce ve edebiyat dünyamızın önemli isimlerinden üstat Sezai Karakoç'u ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle yad ediyorum. Geride bıraktığı külliyatı, fikir dünyamıza kazandırdığı derinlik ve medeniyet tasavvuruyla nesillere ilham vermeye devam edecektir. Ruhu şad olsun."

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