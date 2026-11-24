Uçaktan inip ayrıldılar! Poşete sarılı halde 280 adet... Şoke eden röntgen!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda İran uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri poşete sararak yuttuğu ve midelerinde uyuşturucuyla İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. Şüphelilerin v... Daha Fazla Göster İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda İran uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri poşete sararak yuttuğu ve midelerinde uyuşturucuyla İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. Şüphelilerin vücudundan tam 280 adet kapsül halde uyuşturucu madde çıkarıldı Daha Az Göster