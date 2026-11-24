Trabzon’un Yomra ilçesinde dere kırmızı aktı
Trabzon'un Yomra ilçesinde bulunan Şana Deresi'nin suyu, sabah saatlerinde yaklaşık 1 saat boyunca kırmızı aktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, renk değişiminin nedenini belirlemek için dereden numune alarak laboratuvar incelemesi başlattı.
Giriş: 24 Kasım 2026 - 13:39 Güncelleme:
Trabzon'un Yomra ilçesinden geçerek Karadeniz'e dökülen Şana Deresi'nin suyu bir süre kırmızı aktı. Ekipler, renk değişiminin nedenine ilişkin inceleme başlattı.
DHA'da yer habere göre; Trabzon'un Yomra ilçesinden geçip Karadeniz’e dökülen Şana Deresi’nin rengi sabah saatlerinde kırmızıya döndü.
Yaklaşık 1 saat kırmızı renkte akan deredeki su ardından normale döndü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, renk değişiminin kaynağını tespit etmek için su numuneleri alıp laboratuvar incelemesi başlattı.
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