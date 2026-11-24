TBMM’de geçen ağustos ayında kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında kurulması planlanan İzleme Komisyonu için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un partilerden isim istemesi beklenirken, partilerin isimleri, daha önce kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda görev alanlar arasından bildirmesi öngörülüyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasada Meclis’te kurulması öngörülen İzleme Komisyonu ile ilgili grubu bulunan siyasi partilere gerçekleştirdiği ziyaretlerde dile getirilen görüş ve öneriler doğrultusunda komisyon üyeliği için partilerden isim bildirmelerini isteyecek.

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MIKTA toplantısı için bu hafta Avustralya’da bulunacak Numan Kurtulmuş’un aralık ayının ilk haftasında partilere yazı göndermesi bekleniyor. Komisyonun kaç üyeden oluşacağı henüz netleşmedi ancak kulislerde 15, 17, 18 rakamları konuşuluyor. Üye dağılımı partilerin temsil oranlarına göre belirlenecek.

Partilerin isimleri, daha önce Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda da görev yapan vekiller arasından belirlemesi öngörülüyor.

Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu’na katılmayan İYİ Parti’nin Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, geçen hafta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, bu komisyonda da yer almayacaklarını bildirmişti.

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de geçen hafta Numan Kurtulmuş ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, ortak raporda yer alan taahhütlerin yerine getirilmediği gerekçesiyle İzleme Komisyonu’na üye vermeyeceklerini ifade etmişti.

BEŞ SİYASİ PARTİNİN ÜYELERİ YER ALACAK

İYİ Parti ve YENİ Parti’nin katılmayacağı İzleme Komisyonu’nda TBMM’de grubu bulunan Yeni Yol, DEM, MHP, CHP ve AK Parti üyeleri yer alacak.

7595 sayılı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’da, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin katılımıyla bir Kurul oluşturulması öngörülmüş, “İhtiyaç halinde Kurul tarafından alt komisyonlar oluşturulabilir, bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile gerekli görülen kişiler Kurul ve komisyon toplantılarına davet edilebilir.

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Kurul, çalışmaları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisini düzenli olarak bilgilendirir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri izlemek üzere İzleme Komisyonu kurulur. İzleme Komisyonu, bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri izler ve tavsiyelerde bulunabilir” hükümleri yer almıştı.

Kanunun 18 Ağustos 2026’da yürürlüğe girmesinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos’ta gerçekleştirmişti.

Takip ve Değerlendirmesi Kurulu bünyesinde “sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli dört alt komisyon oluşturulmuştu.

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İzleme Komisyonu’nun bu kurullarla iletişim halinde çalışması, süreci hazırlanacak raporlardan ve uygulamalardan takip etmesi, toplantılar düzenlemesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla bir araya gelerek bilgi paylaşımı yapması, ilgili kurumlara tavsiyelerde bulunması öngörülüyor.