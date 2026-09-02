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        Haberler Gündem Yargı Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: 2 kişi gözaltına alındı

        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: 2 kişi gözaltına alındı

        İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındığı bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 17:33 Güncelleme:
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        Üsküdar Belediyesi'nde 2 gözaltı

        Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir gözaltına alındı.

        DHA'daki habere göre olay; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

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        #üsküdar belediyesi
        #istanbul
        #son dakika
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