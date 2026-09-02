Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: 2 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındığı bildirildi
Giriş: 02 Eylül 2026 - 17:33 Güncelleme:
Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir gözaltına alındı.
DHA'daki habere göre olay; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı.
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