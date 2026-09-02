YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği YENİ Parti'nin, çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omzundaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur." dedi.

AA'daki habere göre Özel; parti genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, YENİ Parti'nin sahibinin millet olduğunu ve tapusunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üzerine kayıtlı bulunduğunu ifade etti.

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İstinaf'ın "mutlak butlan" kararını eleştiren Özel, "Maalesef tarih önünde bazılarımız sınavdan geçemedi. Şükürler olsun ki bu salonda, bu salondakilerin yönettikleri şehirlerinde, ilçelerinde, neredeyse tüme yakın olarak, tarihin doğru tarafında durduk, durdunuz.

Tarihin doğru tarafında duranlara selam olsun. Tarihin eğri tarafından kendilerine makam, mevki arayanlar da geride kaldı. Onlar, tarihte, yarın sorulacak sorulara verilecek cevap bulamamanın utancı içinde kalsınlar." diye konuştu.

Özel, kısa zamanda büyük işler başardıklarını ve hızla örgütlendiklerini belirterek, "Kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği YENİ Parti'nin, çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omzundaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur. Sizinle birlikte YENİ Parti'nin iktidarını kurmak için yorulmadan yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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"YENİ PARTİ, TÜRKİYE'NİN BÜTÜN DEMOKRATLARININ ORTAK ÇATISI OLACAK"

İktidara gelmeleri halinde millete bazı sözler verdiklerini aktaran Özel, YENİ Parti'nin, siyasetin işletim sistemini değiştireceğini ve eski nesil örgütlenme modelini terk ettiğini vurguladı.

Özel, bütün karar alanlarında parti üyelerinin yetkili olacağını, kadınların ve gençlerin karar mekanizmasında hak ettiği yeri bulacaklarını, millet adına karar veren değil, milletle birlikte karar veren bir siyaseti müjdelediklerini dile getirdi.

Partiler arasında serbest rekabet ve güvenilir seçim vurgusu yapan Özgür Özel, milletin oyuna hürmet eden bir siyasi ahlakı yerleştirmek üzere yola çıktıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

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"Türkiye, kimlikler, hayat tarzları, siyasi tercihler ve eski kamplaşmalar üzerinden bölünmeyecek, bu gerilimler üzerinden yönetilmeyecek. İktidara da bir partiye de oy veren de vermeyen de Cumhuriyet'in eşit vatandaşı olarak görülecek.

YENİ Parti, Türkiye ittifakı anlayışı içerisinde Türkiye'nin bütün demokratlarının ortak çatısı olacak. Kutuplaştıran değil birleştiren, dışlayan değil kucaklayan, kavga eden değil sorun çözen bir siyaset kurulacak, yerleşecek ve iktidar olacak."

"YOKSULLUĞU YOK ETMEYE GELİYORUZ"

YENİ Parti Genel Başkanı Özel, iktidarda olmaları durumunda, toplumda, herkesin refahtan hak ettiği payı alacağını belirterek, vergide ve sosyal hayatta adalet uygulayacaklarını açıkladı.

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Özel, Türkiye'nin yoksul bir ülke olmaya mahkum olmadığını savunarak, "Aksine Türkiye, yoksullaşması ancak özellikle yanlış yapılırsa olabilecek, aksi takdirde zengin, güçlü ve eşit paylaşıldığında herkesin refah içinde olması gereken bir ülkedir. Biz, yoksulluğu yönetmeye değil, yok etmeye geliyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhuriyeti, üniter yapıyı, ülke bütünlüğünü ve milletin güvenliğini her şeyin üzerinde gördüklerinin altını çizen Özel, şöyle devam etti:

"Savunma sanayimizi yeni yatırımlarla güçlendireceğiz. Dış politikayı günlük siyasi hesapların değil, Türkiye'nin uzun vadeli çıkarlarının alanı haline getireceğiz. Yabancı devletlerle kısa vadeli, şahsi ilişkiler değil, milletin menfaatini önceleyen, uzun vadeli, kurumsal ilişkiler kuracağız.

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Orta Doğu'da kalıcı barışı savunmaya devam edeceğiz. Bölgesel kalkınmayı ve komşularımızla iş birliğimizi önceleyeceğiz. Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik konusundaki hedefi, vazgeçilmez, terk edilmez ve ertelenemez bir hedef olarak görüyoruz.

İktidarımızın ilk aylarında yapacağımız delegasyon, planlama ve harekete geçmeyle, iktidarımızın ilk dönemi bitmeden Türkiye'yi AB'ye tam üye yapacağız."

Özgür Özel, temel vatandaşlık geliri uygulamasını hayata geçireceklerini, asgari ve insanca bir gelir güvencesini her haneye sunacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

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"Ev kadınlarına, sigorta ve emeklilik hakkı tanıyacağız. Kimseyi hayatın zorlukları karşısında çaresiz bırakmayacağız. Kimseyi geride bırakmayacağız. Nitelikli eğitimi sınıfsal bir ayrımcılık olmaktan çıkaracağız.

Üniversitelerimizi gerçekten bilimin merkezi kılacağız. Evlatlarımıza nitelikli eğitim, liyakat ve gelecek sağlayacağız. Bizim iktidarımızda makamlar tapulu mal olmayacak. Dönem sınırıyla siyaseti yenileyecek, yeni kadrolara, gençlere yol açacağız.

Kimse oturduğu koltuğa kök salmayacak, makam geçici, millet kalıcı olacak. İktidardan ayrıldığımız gün, bizden sonra gelenlerin de aynı hukukla yöneteceği kurumlar kuracağız."