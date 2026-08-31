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        Haberler Gündem Politika YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel: "Büyük bir dayanışma var"

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel: "Büyük bir dayanışma var"

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yeni genel merkezinde çalışmalara başladı. Yeni bir başlangıç yaptıklarını belirten Özel, kendilerine güvenen ve destek verenlerin beklentilerini karşılamak için başarılı olmak zorunda olduklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 15:38 Güncelleme:
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        'YENİ Parti' yeni genel merkezinde

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Elimizden geldiği kadarıyla bize güvenenlere, bize gönülden destek verenlere, önce manen sonra madden sahip çıkan insanların beklentilerine uygun bir şekilde başarılı olmak zorundayız o sorumluluğu hissederek bu kapıdan içeriye giriyoruz." dedi.

        AA'da yer alan habere göre; Özel, Parti Meclisi (PM), Kurucular Kurulu ve TBMM Kapalı Grup Toplantısına başkanlık etmek üzere partisinin Mustafa Kemal Mahallesi'nde yer alan genel merkezine gelerek çalışmalarına başladı.

        PM toplantısı öncesi partiye girişinde gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Özel, yeni bir başlangıç yaptıklarını ve çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

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        Binaya çalışmak üzere ilk kez geldiğini belirten Özel, şunları kaydetti:

        "Türkiye çok önemli bir dönüşüme tanıklık ediyor. Birazdan konuşmamda net rakamları da vereceğim ancak Avrupa'nın en güçlü sosyal demokrat partileri ki iktidarda olan partiler ya da iktidar ortağı olan partiler, onların toplamı kadar üyeye bu kadar kısa sürede eriştik.

        Büyük bir dayanışma büyük bir heyecan büyük bir umut var tüm ülkede. Allah bizi mahcup etmesin. Elimizden geldiği kadarıyla bize güvenenlere, bize gönülden destek verenlere, önce manen sonra madden sahip çıkan insanların beklentilerine uygun bir şekilde başarılı olmak zorundayız, o sorumluluğu hissederek bu kapıdan içeriye giriyoruz."

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        Özgür Özel, seçim akşamı, partisinin iktidarını müjdelemek için gazetecilerle tekrar bir araya gelme temennisinde bulundu.

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