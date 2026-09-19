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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sokakta gelen ölüm! Daha 4 yaşındaydı...

        Sokakta gelen ölüm! Daha 4 yaşındaydı...

        İstanbul Esenler'de, sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Suriye uyruklu Kays Ahmet Muhammed'e otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 08:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sokakta gelen ölüm! Daha 4 yaşındaydı...

        İstanbul'da kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında Esenler Oruçreis Mahallesi 570 Sokak üzerinde meydana geldi.

        SOKAKTA OYUN OYNUYORDU

        DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, Fatih K. (46) kullandığı otomobille seyir halindeyken, sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu Kays Ahmet Muhammed'e (4) çarptı.

        ÇOCUK AĞIR YARALANDI

        Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

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        Sürücü Fatih K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere Atışalanı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.

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        #istanbul
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