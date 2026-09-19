Sokakta gelen ölüm! Daha 4 yaşındaydı...
İstanbul Esenler'de, sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Suriye uyruklu Kays Ahmet Muhammed'e otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor
İstanbul'da kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında Esenler Oruçreis Mahallesi 570 Sokak üzerinde meydana geldi.
SOKAKTA OYUN OYNUYORDU
DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, Fatih K. (46) kullandığı otomobille seyir halindeyken, sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu Kays Ahmet Muhammed'e (4) çarptı.
ÇOCUK AĞIR YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Sürücü Fatih K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere Atışalanı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.