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        Haberler Gündem Güncel Hakkari'de 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza: 2'si ağır 7 yaralı

        Hakkari'de 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza: 2'si ağır 7 yaralı

        Hakkari'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 10:02 Güncelleme:
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        Hakkari'de kaza: 2'si ağır 7 yaralı

        Hakkari'de 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

        2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI

        DHA'daki habere göre kaza; saat 01.00 sıralarında, Hakkari-Van kara yolunun Depin yolu üzerindeki Serisolan mevkisinde meydana geldi. Depin istikametinden kent merkezine seyreden, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardaki toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, belediye, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılıp sağlık görevlilerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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