İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Polis Bakım ve Yardım Sandığındaki (POLSAN) birikimin, fon soruşturması kapsamında tasfiyesine karar verilen bazı fonlarda kullanıldığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Çiftçi, Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde, Polis Yardımlaşma ve Bakım Sandığının, polislerden kesilen paraların, birer emanet olduğunu vurguladı.

POLSAN'ın aktif varlık büyüklüğünün yaklaşık 80 milyar lira civarında olduğunu, bunun fonlarda değerlendirilen kısmının 1 milyar lira civarında olduğunu bildiren Çiftçi, "Sayın Ümit Özlale'nin vermiş olduğu bilgiler gerçeği yansıtmıyor. Polis Bakım ve Yardım Sandığının bir zararı yok ancak zararı olma ihtimali varsa, personelden kanıtlanan bir durum varsa, onunla da ilgili gerekli işlemleri yapacağımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

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Öte yandan Yeni Parti İzmir Milletvekili Özlale, POLSAN birikiminin, fon soruşturması kapsamında tasfiyesine karar verilen bazı fonlarda kullanıldığını ileri sürdü.

Ayrıca Çiftçi, yaptığı paylaşımda duruma ilişkin tepki gösterdi. Çiftçi'nin paylaşımı şöyle:

"EMANETE İHANETE DE, GERÇEK DIŞI İDDİALARA DA MÜSAMAHA GÖSTERMEYİZ!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerimiz esnasında POLSAN ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına ilişkin gündeme getirilen iddialara cevap verdik. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

POLSAN’ın aktif varlık büyüklüğü yaklaşık 80 milyar TL’dir. Bu varlıkların her kuruşu, kahraman polislerimizin bize emanetidir. Kurumlarımızın herhangi bir zararı bulunmamaktadır.

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Bununla birlikte, emanete halel getirecek en ufak bir ihmali veya kusuru bulunan kim varsa gereğini yapmak üzere süreci başlattık.

Polisimizin hakkını; algı operasyonlarına da ihmale de yedirmeyiz!"