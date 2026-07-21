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        Haberler Gündem Politika İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı: "Yeni bir sayfa için herkes elinden geleni yapmalıdır"

        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı: "Yeni bir sayfa için herkes elinden geleni yapmalıdır"

        DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan'ın mesajını açıkladı. Öcalan mesajında, "TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporda da belirtilen çerçevede hukuki ve yasal sürecin başlaması, çatışma ve silahların tamamen devreden çıkarılması, yepyeni bir sayfanın açılması için herkes elinden geleni yapmalıdır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 12:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı

        DEM Parti İmralı Heyeti’nin, Abdullah Öcalan ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yayımlandı. Yazıda, Abdullah Öcalan'ın mesajına yer verildi.

        DEM Parti heyeti İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından bugün yazılı bir açıklama yapıldı.

        Açıklamada, "Toplantıda bölgedeki siyasal gelişmeler, demokratik toplum inşası, barış sürecinde gelinen aşama ve yasal çerçevenin nasıl şekillenmesi gerektiği konularını detaylı bir şekilde ele aldık. Heyet olarak, Öcalan’ın bu önemli çağrısını tarihi buluyor ve TBMM başta olmak üzere tüm ilgili kurumlarla yapıcı diyalogu sürdürmeye, süreci sonuç odaklı ilerletmeye ve kardeşlik hukuku temelinde kalıcı bir çözüme ulaşmaya kararlı olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz." denildi.

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        "HERKES ELİNDEN GELENİ YAPMALIDIR"

        Açıklamada Öcalan'ın da mesajlarına yer verildi. Öcalan, “27 Şubat çağrısının ruhuna bağlı kalarak adım atma ve sorunu kardeşlik hukuku içinde çözmeye dönük kararlılığımız sürüyor. Anadolu’da tarihsel bir hakikat olan ve tüm kritik aşamalarda birbirinden ayrılmayan Kürt-Türk tarihsel ittifakını ve birlikteliğini hukuki zemine dönüştürmenin arifesindeyiz. ‘Kürt’ten Türk’ü ayırsan Kürt kalmaz, Türk’ten Kürt’ü ayırsan Türk kalmaz’ hakikati, ortak yaşam ve eşitlik hukukunun geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.

        Karşılıklı hassasiyetlerin gözetildiği yasal bir zeminin oluşturulmasının vakti gelmiştir. Sabırla bu yolu açmanın tarihi bir fırsat olduğunun bilincinde olarak, basit, dar ve geleceğe hizmet etmeyen yaklaşımları terk ederek hep birlikte ortak yaşamı örelim. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun hazırladığı raporda da belirtilen çerçevede hukuki ve yasal sürecin başlaması, çatışma ve silahların tamamen devreden çıkarılması, yepyeni bir sayfanın açılması için herkes elinden geleni yapmalıdır.

        "NEGATİF HUKUK, POZİTİF HUKUKA DÖNÜŞMELİDİR"

        Kürt-Türk ittifakı, Anadolu’nun ortak geleceğinin temel taşıdır. Atılacak her adımda bu toprakların kültürünü esas almalıyız. Yasal düzenlemelerle bu ittifakı kalıcı hukuki güvenceye kavuşturmak ve demokratik bir cumhuriyette eşit ve özgürce birlikte yaşamak mümkündür. Negatif hukukun pozitif hukuka dönüşmesi gereklidir.

        Ortak yaşamı örmek, eşitlik ve adalet içinde yepyeni bir sayfa açmak için tarih bizlere bir fırsat sunmaktadır. Bu fırsatı hep birlikte değerlendireceğimize inancım tamdır.” dedi.

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