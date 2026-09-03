Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Göçük faciasında can kaybı!

        Göçük faciasında can kaybı!

        İstanbul Başakşehir'de bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Faciada, göçük altında kalan 2 işçiden 1'i kurtarıldı, diğer işçinin cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 11:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Göçük faciasında can kaybı!

        Başakşehir'de, inşaat alanında toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 işçiden 1'i kurtarıldı, diğer işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

        AA'da yer alan habere göre Şamlar Mahallesi'nde bir inşaat alanındaki istinat duvarının yapım çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İki işçinin toprak altında kaldığının tespit edilmesinin ardından ekipler çalışma başlattı.

        Göçük altından yaralı olarak çıkarılan T.Y (25) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda F.Y'nin (27) ise cansız bedenine ulaşıldı.

        Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

        4 GÖZALTI KARARI

        İHA'da yer alan habere göre de Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Soruşturma kapsamında müteahhit, şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı ve kepçe operatörü hakkında gözaltı kararı verildi.

        REKLAM

        Fotoğraflar: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #haberler
        #Başakşehir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma
        Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma
        İhracatta ağustos rekoru
        İhracatta ağustos rekoru
        Girne'deki gemi faciasında şüphelilerin tutukluluk süresi uzatıldı
        Girne'deki gemi faciasında şüphelilerin tutukluluk süresi uzatıldı
        Ümit Akdağ, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        Ümit Akdağ, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        Soruşturmanın detayları ortaya çıktı
        Soruşturmanın detayları ortaya çıktı
        Camide tekme yiyen kedi imama gelmişti... Gözaltı kararı!
        Camide tekme yiyen kedi imama gelmişti... Gözaltı kararı!
        Lider Galatasaray, Başakşehir'e konuk oluyor!
        Lider Galatasaray, Başakşehir'e konuk oluyor!
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        UEFA'dan Fenerbahçe'ye soruşturma: Guendouzi, Greenwood!
        UEFA'dan Fenerbahçe'ye soruşturma: Guendouzi, Greenwood!
        İBB'ye yeni dalga operasyon
        İBB'ye yeni dalga operasyon
        İtalya'da tarihi rekor
        İtalya'da tarihi rekor
        10 kayıp denizci aranıyor
        10 kayıp denizci aranıyor
        Eşini ve oğlunu kurtardı... Herkesi ağlattı!
        Eşini ve oğlunu kurtardı... Herkesi ağlattı!
        Eski halinden eser kalmadı
        Eski halinden eser kalmadı
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        George Clooney çekiyor, gülümseyin!
        George Clooney çekiyor, gülümseyin!
        Nepal'deki yıkım böyle görüntülendi!
        Nepal'deki yıkım böyle görüntülendi!
        Yeni arkadaş arıyor
        Yeni arkadaş arıyor
        Bungalov havuzunda facia! Küçük çocuktan acı haber!
        Bungalov havuzunda facia! Küçük çocuktan acı haber!