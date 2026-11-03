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        İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı

        İstanbul Valiliği, kentte yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 12:40 Güncelleme:
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        İstanbul'a sağanak uyarısı!

        İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

        Rüzgarın, öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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