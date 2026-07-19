6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki tekstil fabrikalarının büyük bir kısmı yangın ve yıkımla zarar gören tanınmış iş insanı Abdülkadir Kurtul Erkenez Mahallesi'nde annesi adına modern altyapıya sahip sağlık merkezi yaptı. Merkezde 3 doktor, 24 uzman doktor olmak üzere 27 hekim görev yapacak.

Sağlık merkezi dün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Aile sağlığı merkezinin bir bölümünde ise 112 acil çağrı merkezinin bölge birimi olarak hizmet verecek.

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Sağlık merkezinin açılışına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Vehbi Şirikçi İle vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan AK Parti Milletvekili Vahit Kirişçi sağlık merkezini yaptıran iş insanı Kadir Kurtul’a teşekkür ederek "Makbule Kurtul Aile Sağlığı Merkezi fiziki altyapısı ve donanımıyla bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini güçlendiren tesis, sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve sürdürülebilirliğinin artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

Erkenez Organize Sanayi Bölgesi Başkanı olan ve babaannesinin adına yapılan sağlık merkezinin açılışına katılan İsmail Kurtul da, "İSKUR GRUP olarak üretimimizle ülkemize katma değer kazandırırken bir yandan da kahraman şehrimiz de binlerce çalışma arkadaşımız olan hemşerilerimize hem aş ve iş imkanı sağlıyor, hem de sosyal sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz" dedi.

İş İnsanı Abdulkadir Kurtul daha önce de babası İsmail Kurtul adına sağlık ocağı, ilk ve ortaöğretim Okulları, cami, spor salonu, özel hastane odası yaptırmıştı.